Suscribete a
ABC Premium

DESAPARECIDOS

Hombre al agua en un crucero: se busca a un pasajero británico de 76 años al noroeste de Tenerife

El lugar de la desaparición del pasajero es a unos 30,5 kilómetros al noroeste de Punta de Teno

Embarque de pasajeros del Marella Explorer 2 en el puerto de Santa Cruz de Tenerife
Embarque de pasajeros del Marella Explorer 2 en el puerto de Santa Cruz de Tenerife AUTORIDAD PORTUARIA SANTA CRUZ DE TENERIFE

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

Salvamento Marítimo coordina desde ayer jueves la búsqueda de un hombre al agua del buque Marella Explorer 2 al noroeste de Tenerife. El desaparecido, un pasajero británico de 76 años, está siendo en un dispositivo marítimo y aéreo en la zona.

Salvamento recibió la ... alerta ayer jueves a las 09.48 hora canaria, momento en el que activó el dispositivo en el que intervienen el Helimer 201, las salvamares Menkalinan y Mizar y el avión Sasemar 103.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app