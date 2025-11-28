Hombre al agua en un crucero: se busca a un pasajero británico de 76 años al noroeste de Tenerife

Salvamento Marítimo coordina desde ayer jueves la búsqueda de un hombre al agua del buque Marella Explorer 2 al noroeste de Tenerife. El desaparecido, un pasajero británico de 76 años, está siendo en un dispositivo marítimo y aéreo en la zona.

Salvamento recibió la ... alerta ayer jueves a las 09.48 hora canaria, momento en el que activó el dispositivo en el que intervienen el Helimer 201, las salvamares Menkalinan y Mizar y el avión Sasemar 103.

El lugar de la desaparición del pasajero es a unos 30,5 kilómetros al noroeste de Punta de Teno. Hoy viernes la búsqueda continúa con Helimer 201 que se turnará con el helicóptero Cuco de Guardia Civil. Se suma la patrullera Río Guadiato desde La Palma. Salvamento Marítimo coordina desde ayer la búsqueda de un hombre al agua del buque Marella Explorer 2 al Noroeste de Tenerife.

📍 Alerta recibida el 27/11 a las 09:48 hora canaria.

👤 Pasajero: 76 años, nacionalidad británica.

Desde el primer momento, el Centro de Salvamento de… pic.twitter.com/BinTaS3SRA — SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) November 28, 2025 El centro coordinador mantiene la operativa bajo la Dirección de la Capitanía Marítima, en colaboración con la Guardia Civil. El buque ha atracado a las 2.40 horas en Santa Cruz de Tenerife.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión