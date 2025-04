El hermano pequeño de Carlos Alcaraz debuta con victoria en Gran Canaria

Laura Bautista Las Palmas de Gran Canaria 13/09/2023 a las 21:22h. Compartir Copiar enlace

El hermano menor del número uno del ranking ATP de tenis, Carlos Alcaraz, Jaime Alcaraz, ha ganado su primer partido en el Rafa Nadal Tour By Santander 2023, que se disputa en las instalaciones del Tennis Academy El Cortijo en Gran Canaria, con un debut estelar en la isla.

El joven tenista de 12 años demostró su enorme calidad con una victoria por 6-3 y 6-0 con la que avanzar hasta la ronda de octavos de final. El menor de los Alcaraz tiene un gran futuro por delante y ya despunta en el deporte que ha consagrado a su hermano como el mejor del mundo con tan solo 20 años. Jaime Alcaraz ha llegado al torneo para conquistar la victoria del Rafa Nadal Tour By Santander, un circuito disputado en Madrid a finales del mes de julio en la categoría sub 12 masculino. Superó por 6-1, 1-6 y 6-1 a Beltrán Serrano de Pablo emulando a su hermano Carlos, quien fue capaz de ganarlo en el 2017.

La presencia del hermano menor del campeón español despertó un gran interés entre los medios de comunicación de la isla de Gran Canaria en una jornada que deparó partidos igualados y de gran calidad entre el resto de competidores que pelean por alcanzar la ronda de cuartos de final que el viernes se jugará en las cuidadas pistas del Tennis Academy ubicadas en El Cortijo (Telde).

El murciano Ramón Abenza es el entrenador del joven Jaime Alcaraz. Lo define como «un chico normal dentro y fuera de la pista. Es uno más, un chico de una familia muy humilde que disfruta del tenis», al tiempo que reconoce que «la presión la vive bien y a veces no tan bien. Hay presión y se genera presión interna por ser quien es, pero sabemos los pasos que tiene que dar, porque lo hemos vivido con su hermano. Sabemos cuándo apretar y cuándo no y lo más importante es que con esta edad hay que disfrutar del tenis y él lo hace».

El entrenador nacido en El Palmar elogió el nivel emergente del tenis canario: «La cantera canaria lo está haciendo muy bien. Tiene una muy buena base y un gran talento y hay que seguir apostando por el tenis de esta tierra», aseguró antes de añadir que «las instalaciones del Tennis Academy El Cortijo son muy buenas: el ambiente, el clima y los valores que se transmiten. Todo ayuda a que salgan buenos jugadores. Los padres aportan mucho en unos niños y niñas ilusionados por competir».

El Rafa Nadal Tour By Santander es un circuito solidario dirigido a las categorías sub 12, sub 14 y sub 16 en las modalidades masculina y femenina y es puntuable para el Máster final que se celebrará en la Academia de Rafa Nadal en Mallorca.

Gran Canaria se convierte, por segundo año consecutivo, en la referencia del mejor tenis de cantera con niños y niñas que, en muchos casos, tienen un futuro esplendoroso por delante. El mejor tenis de formación aterriza en la isla con la máxima ilusión y un desbordante talento entre los más de 200 deportistas procedentes de todo el país. Un torneo que cuenta con una notable representación canaria. La jornada de mañana servirá para conocer a los clasificados para los cuartos de final que arrancarán este viernes. El sábado se disputarán las semifinales, mientras que el domingo se cerrará el torneo con las esperadas finales.