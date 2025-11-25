Heridos dos guardias civiles al detener a una luchadora de MMA en un avión en Gran Canaria

Dos guardias civiles han resultado heridos al tratar de detener a una luchadora profesional de MMA (Artes Marciales Mixtas) en un avión en el aeropuerto de Gran Canaria. Como ha denunciado la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), los agentes han resultado heridos ... tras frenar a una luchadora profesional sin protección ni medios suficientes.

«Vendidos en Gando», ha denunciado la Asociación, que relata que los hechos se produjeron en un avión que se procedía a entrar en la pista de despegue, una operación que se tuvo que anular.

🔴 AUGC DENUNCIA | 🚨 ¡VENDIDOS EN GANDO!



Dos Guardias Civiles heridos tras frenar a una luchadora profesional de MMA. 🥊



❌ 0️⃣ TÁSER en el aeropuerto.

❌ SIN vehículo mampara.

❌ Agresora LIBRE, agentes de BAJA.



¿Y dicen que NO somos #ProfesiónDeRiesgo? 😡



Somos la única… pic.twitter.com/dpL515v9jj — AUGC Guardia Civil 🇪🇸 (@AUGC_Comunica) November 25, 2025

«Cero táser en el aeropuerto, sin vehículo mampara, agresora libre», ha denunciado el colectivo, que señala que los agentes están actualmente de baja tras el altercado. AUGC se pregunta si aún quedan dudas de que esta sea una profesión de riesgo, tal y como llevan solicitando años.

«Somos la única defensa del ciudadano y nos enfrentamos a profesionales del combate a mano limpia y sin medios», lo que para el colectivo es de «vergüenza«.