SUCESOS

Heridos dos guardias civiles al detener a una luchadora de MMA en un avión en Gran Canaria

El vuelo de la compañía Ryanair partía del aeropuerto grancanario con destino Dublín

Una pasajera muerde a un guardia civil cuando la intentaba desalojar de un avión en el aeropuerto de Lanzarote

Policía Nacional y Guardia Civil: «A veces nos reciben a tiros, pero no somos profesión de riesgo»

Intervención de los agentes en un avión con salda de Gran Canaria
Intervención de los agentes en un avión con salda de Gran Canaria AUGC

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

Dos guardias civiles han resultado heridos al tratar de detener a una luchadora profesional de MMA (Artes Marciales Mixtas) en un avión en el aeropuerto de Gran Canaria. Como ha denunciado la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), los agentes han resultado heridos ... tras frenar a una luchadora profesional sin protección ni medios suficientes.

