SUCESOS

Herido grave un hombre al que le cayó encima un palé con barriles de cerveza en Gran Canaria

Ha ocurrido en la Avenida de Gran Canaria, dentro del municipio de San Bartolomé de Tirajana

Imagen de archivo de un almacén de barriles de cerveza
Imagen de archivo de un almacén de barriles de cerveza ABC/ARCHIVO

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

Un hombre de 40 años ha resultado herido grave después de que le cayera encima parte del palé con barriles de cerveza que transportaba en la Avenida de Gran Canaria, dentro del municipio de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al varón de un traumatismo en miembro inferior de carácter grave, por lo que fue trasladado en una ambulancia medicalizada a Hospiten Roca.

Mientras, bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de San Bartolomé de Tirajana colaboraron con los recursos desplazados y agentes de la Policía Local realizaron las diligencias correspondientes.

