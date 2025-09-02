Un concejal de Lanzarote insinúa que ha pagado hoteles a maltratadores y luego lo desmiente

Laura Bautista Las Palmas de Gran Canaria 02/09/2025 a las 19:00h. Compartir Copiar enlace

Facturas por «cuatro noches de hotel, jueves, viernes, sábado y domingo a determinadas personas», este ha sido el motivo que ha desatado la polémica en el pueblo lanzaroteño de Tinajo. Preguntado por una concejala socialista, su alcalde, Jesús Machín, presuntamente reconoció haber pagado noches de hotel a presuntos maltratadores con recursos públicos en situaciones de violencia machista, para evitar el arresto de los agresores.

Las reacciones no se hicieron esperar, incluida la suya, que ante el efecto de sus palabras se ha autocorregido, asegurando que se expresó mal y es un malentendido. «Se aloja a las víctimas, no a los agresores», ha apuntado.

Fue durante el pleno del pasado 28 de agosto cuando, cuestionado por el pago de una serie de facturas, Machín respondió: «Cuando la Policía me llama y me dice: 'Suso, tenemos un problema. O este hombre se le busca antes de dejarlo a esta mujer o hay que detenerlo. Hay hijos por en medio'. Yo les digo: 'Nada, pues, como lo hemos hecho otras veces, vayan al hotel'. Algunas personas tienen una noche, otras tienen cuatro. Hasta que se busque una solución».

Sus palabras, consultables en el canal de Youtube del Ayuntamiento de Tinajo, han sido difundidas por el grupo municipal del PSOE, que lo considera «una confesión gravísima que pone en riesgo la vida de las mujeres y supone un uso opaco de fondos públicos».

Además, de acuerdo con su declaración, el grupo socialista intuye que probablemente fueran más las pernoctas abonadas por el consistorio. El alcalde de Tinajo ha aclarado que todo se trata de una confusión.

«Es rotundamente falso que se haya hospedado a los agresores, cosa que invito, a quien tenga dudas, a contrastar con la propia policía, que en todo momento ha velado por la protección de las víctimas», ha indicado en un comunicado. «Muy al contrario, las medidas adoptadas tanto por la institución como por la Policía Local de Tinajo han estado siempre dirigidas a garantizar la seguridad de las víctimas, que es a quienes se les ha dado alojamiento en situaciones de especial vulnerabilidad», subraya el primer edil.

Ha lamentado que sus palabras en el último pleno pudieran dar lugar a interpretaciones no deseadas y ha pedido disculpas por ello, reconociendo que «no se expresó claramente».

El regidor ha subrayado que «en ningún caso pretendió minimizar la violencia de género» y que la interpretación de sus declaraciones no refleja ni la realidad de los hechos ni lo que quiso manifestar.

Por su parte, la Policía Local de Tinajo ha defendido al alcalde del municipio, apoyando que se trata de un malentendido y que tanto el Consistorio como el cuerpo policial actúa y se toma «muy en serio» la violencia machista en el municipio.

«Menos disculpas y más papeles»

El PP de Tinajo (Lanzarote) considera que las explicaciones de Machín son insuficientes. «Menos disculpas y más papeles», han solicitado, porque «no compartimos que un alcalde pueda permitirse expresiones ambiguas o malinterpretables cuando se trata de garantizar la seguridad de mujeres en situación de vulnerabilidad«.

Para los populares, «está claro que las explicaciones ofrecidas a posteriori, cuatro días después, no son suficientes sino se aporta toda la documentación al respecto y se aborda el tema con el máximo nivel de transparencia que merecen los vecinos y que permita un asunto tan delicado como es la violencia de género y la protección de las víctimas«.