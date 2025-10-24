La Guardia Civil salva la vida a un anciano que llevaba varios días en el suelo de su casa tras al sufrir una caída

La Guardia Civil ha socorrido a un anciano de 81 años que estuvo varios días en el suelo de su casa tras sufrir una caída.

Han sido los agentes del Puesto Principal de Vecindario (Gran Canaria) quienes auxiliaron al hombre tras recibir una alerta de ... su hijo, que reside en Estados Unidos, que llamó preocupado por la ausencia de contacto durante varios días con su padre.

Tras llamar reiteradamente a la puerta del domicilio sin obtener respuesta, efectivos advirtieron desde la vía pública que, a unos dos metros de altura, había una ventana corredera con las cortinas completamente abiertas. Ante la posible gravedad de la situación, uno de los miembros del área de Prevención decidió trepar por la fachada hasta alcanzar la altura suficiente para observar el interior. Desde ese punto, pudo divisar a un hombre tendido en el suelo del salón con evidentes movimientos espasmódicos, en estado de semiinconsciencia y en situación de grave riesgo. Entonces, uno de los agentes deslizó la ventana y accedió al interior de la vivienda, logrando abrir la puerta desde dentro y facilitar así el acceso inmediato de los servicios sanitarios, que ya se encontraban en camino. El afectado fue atendido in situ, permanecía consciente, aunque desorientado y sin capacidad para realizar movimientos complejos. Ante la urgencia del caso, fue trasladado rápidamente al centro de salud de Doctoral para una valoración médica exhaustiva.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión