Suscribete a
ABC Premium

SUCESOS

La Guardia Civil salva la vida a un anciano que llevaba varios días en el suelo de su casa tras al sufrir una caída

Los agentes tuvieron que trepar por la fachada hasta alcanzar la altura suficiente para observar el interior y localizar al hombre

La Guardia Civil salva la vida a un anciano que llevaba varios días en el suelo de su casa tras al sufrir una caída
GUARDIA CIVIL/ARCHIIVO

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

La Guardia Civil ha socorrido a un anciano de 81 años que estuvo varios días en el suelo de su casa tras sufrir una caída.

Han sido los agentes del Puesto Principal de Vecindario (Gran Canaria) quienes auxiliaron al hombre tras recibir una alerta de ... su hijo, que reside en Estados Unidos, que llamó preocupado por la ausencia de contacto durante varios días con su padre.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app