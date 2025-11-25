Suscribete a
MEDIO AMBIENTE

Gran Canaria se blinda contra incendios con nuevos «agentes»: 34 familias de ovejas y cabras bombero

En esta convocatoria aumenta el número de hectáreas cubiertas con este servicio

Pastoreo trashumante en Gran Canaria
Pastoreo trashumante en Gran Canaria

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

El Cabildo de Gran Canaria incorporará a nuevos agentes contraincendios en esta nueva campaña, un total de 34 familias ganaderas de la isla de ovejas y cabras bombero.

Se han adjudicado las superficies públicas de pastoreo para la prevención de incendios forestales, con ... ganados que pastorearán montes y cauces públicos definidos de antemano por los técnicos insulares por su valor estratégico, con el objetivo de reducir la biomasa susceptible arder en los incendios de verano.

