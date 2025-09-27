Suscribete a
El Gobierno retrasa a final de año el inicio del reparto de los menores de Canarias

La lentitud del Ministerio de Política Territorial paraliza el proceso de asignación de plazas

Canarias vuelve a denunciar al Gobierno ante el Supremo por incumplir sus autos: solo han reubicado 113 menores de los 587 anunciados

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres
Joan Guirado y Laura Bautista

El Gobierno anunció en verano que el reparto de los más de 3.000 menores no acompañados que se hacinan en Canarias, Ceuta y Melilla empezaría el 28 de agosto. Ese mismo día ABC ya avanzó que, como mínimo, no se haría antes de finales ... de septiembre. Ahora, tanto fuentes del Gobierno de Canarias como del Estado, consultadas por ABC, asumen que el inicio de la reubicación no se iniciará hasta finales de este 2025.

