volcán la palma

El Gobierno aprueba un Real Decreto-ley que libera los 100 millones de ayuda a La Palma tras el volcán

Las nuevas medidas se suman a los 1.100 millones de euros que han sido destinados a La Palma desde el inicio de la erupción

La Palma, una cicatriz que aún duele cuatro años después del volcán: «Lucho por recuperar aquella antigua ilusión»

Vista de la colada junto a plataneras en una finca en el municipio de Tazacorte -
Vista de la colada junto a plataneras en una finca en el municipio de Tazacorte - Kike Rincón - Europa Press

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

El Gobierno ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros un nuevo Real Decreto-ley con medidas complementarias urgentes para la recuperación económica y social de la isla de La Palma tras el volcán.

El Real Decreto-ley tiene por objeto habilitar, de forma ... excepcional, a la comunidad autónoma de Canarias para que pueda destinar 100 millones de euros del superávit presupuestario de 2024 a financiar ayudas destinadas a personas físicas y entidades afectadas por la erupción volcánica de la isla de La Palma, principalmente los daños a las fincas agrarias y las compensaciones por la construcción de infraestructuras sobre fincas expropiadas o dañadas por las coladas volcánicas.

