El Gobierno aprueba un Real Decreto-ley que libera los 100 millones de ayuda a La Palma tras el volcán

El Gobierno ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros un nuevo Real Decreto-ley con medidas complementarias urgentes para la recuperación económica y social de la isla de La Palma tras el volcán.

El Real Decreto-ley tiene por objeto habilitar, de forma ... excepcional, a la comunidad autónoma de Canarias para que pueda destinar 100 millones de euros del superávit presupuestario de 2024 a financiar ayudas destinadas a personas físicas y entidades afectadas por la erupción volcánica de la isla de La Palma, principalmente los daños a las fincas agrarias y las compensaciones por la construcción de infraestructuras sobre fincas expropiadas o dañadas por las coladas volcánicas.

A esta medida no se le aplica lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que dispone que en caso de superávit este deberá destinarse a reducir el nivel de endeudamiento neto.

En el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se amplía al período impositivo 2025 la aplicación de una deducción análoga a la deducción por obtención de rentas en Ceuta y Melilla a los contribuyentes con residencia habitual y efectiva en la isla de La Palma.

En el artículo 3 se abre un nuevo plazo para solicitar la suspensión de obligaciones de pago de interés y principal para préstamos y créditos con y sin garantía hipotecaria para aquellos deudores de los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte inscritos en el Registro de personas afectadas por el volcán. Esta medida busca aliviar la situación de familias de agricultores que no pueden trabajar en sus fincas porque aún se encuentran afectadas y cuyos ingresos principales proceden de la agricultura.

En virtud del artículo 4, se modifica el Real Decreto-ley 20/2021 que incluye ayudas, impulsadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a la Comunidad Autónoma de Canarias y al Cabildo de la Palma para la prevención y mitigación de daños a la biodiversidad y el patrimonio natural. La modificación tiene como finalidad eliminar la limitación temporal relativa a las actuaciones subvencionables contenida en dicho apartado, con objeto de garantizar la adecuada ejecución y finalización de los proyectos financiados.

Todas estas nuevas medidas recogidas en el Real Decreto-ley se suman a los 1.100 millones de euros que han sido destinados a La Palma para su recuperación y reconstrucción desde el inicio de la erupción.

El volcán de La Palma, que abrió la tierra en Montaña Rajada el 19 de septiembre de 2021, afectó gravemente a los vecinos de los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte. Como ha recordado el Gobierno estatal, por parte del Consejo de Ministros, desde el año 2021, «se han aprobado paquetes de medidas, tanto de impacto inmediato como enfocadas a medio y largo plazo», destinadas, por un lado, «a ayudar a las personas afectadas por la erupción del volcán de la Cumbre Vieja de La Palma y, por otro, a articular la recuperación económica de la isla y la reconstrucción de las infraestructuras afectadas».

Cuatro años después, la inversión pública y el mantenimiento del escudo de protección económico y social, ha permitido la recuperación paulatina de la isla, si bien las consecuencias negativas continúan perviviendo, siendo necesarias nuevas medidas que permitan culminar el proceso de reconstrucción y que, en este caso, ponen especial atención en el sector primario de la isla.