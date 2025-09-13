La fragata Cristóbal Colón recala por primera vez en Canarias para la activación Eagle Eye

Laura Bautista Las Palmas de Gran Canaria 13/09/2025

Actualizado a las 12:10h. Compartir Copiar enlace

Facebook

X

Whatsapp

Email Esta funcionalidad es sólo para registrados Iniciar sesión

La fragata Cristóbal Colón ya ha atracado en el Arsenal de Las Palmas, paso previo a la activación Eagle Eye organizada en por el Ejército del Aire y del Espacio en las inmediaciones de las islas Canarias.

La fragata Cristóbal Colón, la más moderna de la Armada, estará en Las Palmas de Gran Canaria este fin de semana, hasta el lunes 15 de septiembre, en lo que el Ministerio de Defensa cataloga como «un hecho histórico para el buque».

Esta será la primera vez que esta unidad visite alguna de las islas del archipiélago canario, donde celebrará una jornada de puertas abiertas para que los ciudadanos canarios que lo deseen puedan conocer de primera mano las capacidades de este buque.

La Cristóbal Colón es la quinta fragata de la clase 'Álvaro de Bazán', una serie de fragatas multipropósito con capacidad para todo tipo de escenarios. La F-105 contribuye a las operaciones encomendadas aportando una elevada capacidad de defensa y detección aérea, gracias a su sistema de combate AEGIS y al radar multifunción SPY-1D (V).

Su dotación estará compuesta por aproximadamente 170 hombres y mujeres.

Vigilancia en el Atlántico

Del 15 al 18 de septiembre tendrá lugar en Canarias la activación ‘Eagle Eye 25-03’, liderada por el Mando Operativo Aéreo y bajo control operativo del Mando de Operaciones (MOPS). El objetivo de la activación Eagle Eye es integrar las capacidades del Ejército del Aire y del Espacio, el Ejército de Tierra y la Armada en el sistema de defensa aérea nacional, para mejorar la eficiencia en el desarrollo de las operaciones de presencia, vigilancia y disuasión.

Concretamente, la fragata F-105 Cristóbal Colón navegará por el Atlántico integrada en el sistema de defensa aérea, al que aportará capacidades adicionales de vigilancia y defensa antiaérea.

Este buque está equipado con tecnología de última generación, y está preparado para realizar una amplia variedad de misiones, desde defensa aérea hasta guerra antisubmarina. Como señala el comandante de la `Cristóbal Colón´, el capitán de fragata Gabriel Pita da Veiga Subirats, «el Eagle Eye es una oportunidad para avanzar en la interoperabilidad con el resto de las FAS.