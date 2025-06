Feijóo apela a «revelarse» contra la «política de escándalo diario» del PSOE

Laura Bautista Las Palmas de Gran Canaria 05/06/2025

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado a «revelarse» contra el PSOE apelando a «la España decente» para poner fin a «la política de escándalos día a día» que está llevando «la nación al ridículo internacional».

«Si ves con estupor y sientes vergüenza ajena y esto no te representa, no te quedes quieto», ha solicitado. Ha adelantado que «vamos a salir a la calle el domingo, no para pedir el voto sino para que se defienda la democracia de todos«. En esta línea, ha asegurado que el PP puede »ofrecer un futuro distinto al presente que vivimos« y »reconstruir España«.

Como ha destacado «España no es esto, y podemos ponerle remedio» con un «gobierno a la altura del país y con una política que sirva«. Se ha comprometido a estar »a la altura« y trabajar para solucionar los problemas de los españoles. En el gobierno del PP »se hablará de bajar impuestos a los jóvenes, a las familias, a las rentas más modestas y las clases medias, de construir vivienda, de conciliación familiar, y de una economía que crece sana y no a través de deuda«, porque »si somos capaces de crear esto podremos financiar mejor las comunidades autónomas, y abordar los problemas migratorios sin demagogia y sin efecto llamada«.

Ha criticado que el PSOE «no atiende al problema de los menores migrantes no acompañados que él mismo ha creado«, a la vez que ha recordado que si gobierna el PP habrá »recursos para financiar la ley del ELA, aprobada hace seis meses y en la que no han puesto ni un euro«.

Ha pedido a la sociedad «no creer al que dice mucho y no hace nada, y a aquel que tiene soluciones para todo», y «convertir el hartazgo por ganas de futuro, porque estamos preparados para ir a las elecciones, para ganar y gobernar». Como ha apuntado, «quieren que nos rindamos, pero nos van a ver esperanzados, nos estamos uniendo más que nunca y trabajaré sn descanso para recuperar el país, esa España alegre, firme, trabajadora, que no se rinde y que quiere salir adelante, que funciona«.

Tal y como ha subrayado, España «no se merece esto», por lo que ha hecho un llamamiento a «la mayoría social a limpiar la desvergüenza de una política de escándalos día a día» que está llevando «a la nación al ridículo internacional« porque »el entorno personal y político del presidente está rodeado de corrupción«.

Ha denunciado que Pedro Sánchez «lleva 36 días huido, sin dar una explicación pública de lo que está pasando en su entorno y su partido«. Considera que el PP tiene »la responsabilidad histórica de sobrepasar esta situación, y acabar con un sistema que lo ha corrompido todo y al que no podemos acostumbrarnos«. Ha criticado »el bochorno y lasa desvergüenza del gobierno«, ante lo que »no podemos quedarnos con cruzados de brazos hasta que España sea un estado fallido en manos de la indecencia«.

En Canarias, el PP ha ganado «840 afiliados más desde el último congreso celebrado en 2022«, por lo que ha adelantado que en su estancia en las islas va a »pisar la calle, escuchar a la gente«, a la vez que ha felicitado al partido regional por »su buena manera de hacer política«.

«Normalidad y dignidad»

El presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, ha denunciado que el Partido Socialista «nos da mucha vergüenza», pidiéndole a Feijóo que aporte «normalidad y dignidad» a España, en una tarea en la que «te vamos a ayudar desde Canarias».

Como ha señalado en su intervención, Alberto Núñez Feijóo es el «pegamento perfecto» para el PP, y para construir un «proyecto ilusionante y ganador», frente al «sanchismo», al que ha definido como un «régimen corrupto». El Partido Socialista debe el dinero de las bonificaciones al transporte que es un derecho de los canario, el dinero de las desaladoras, 30 millones de euros del plan contra la pobreza y 100 millones de las ayudas a La Palma, a la que «han olvidado».

Además, ha denunciado que Pedro Sánchez y el PSOE «nos han dejado solos ante la mayor crisis migratoria y humanitaria de la historia en la que mueren personas todos los días».