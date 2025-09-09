VIVIENDA
Una familia canaria con seis niños menores se quedará en la calle este jueves desahuciados por un fondo buitre
Moisés solo pide una casa que «pueda pagar», porque esta familia trabajadora no ha encontrado una alternativa habitacional que pueda permitirse
Moisés y su familia, con seis menores de entre 3 y 14 años, se quedarán este jueves en la calle, ya que esta es la fecha del desahucio de su vivienda en Ingenio (Gran Canaria), que fue adquirida por un fondo buitre que este semana les dejará sin techo.
Lo peor de todo, asegura Moisés, es que «Asuntos Sociales me ha dicho que si no tengo techo para mis hijos me los van a quitar y los van a mandar a centros institucionales» por lo que se confiesa «destrozado».
Moisés actualmente tiene una nómina y trabajo estable desde hace cinco años en la misma empresa, y complementa su salario con una pensión lo que suma un montante de unos 1.800 euros. A pesar de eso, no puede permitirse una vivienda en la isla. Ahora mismo, desde que en junio le notificasen la orden de desahucio, no ha encontrado una alternativa habitacional que pueda permitirse, por lo que pide «ayuda» para encontrar una solución porque se confiesa «desesperado».
Algunas viviendas tienen precios de alquiler muy por encima de lo que puede permitirse esta familia, a pesar de tener trabajo, y otras les ponen límites por situación financiera e incluso por número de niños. Ha tratado de saldar la deuda para poder quedarse en su casa, pero aunque pagó la hipoteca durante 14 años hoy le piden por la casa el 86% de lo pagó hace ya casi 20 años.
«Pagué en 2006, 158.000 euros, y ahora me piden 137.000, sin que cuenten para nada los 14 años que estuve pagando», denuncia. La situación se empezó a complicar en 2020, cuando la pandemia por la Covid-19 les pilló apenas unos meses después de que su mujer perdiese el trabajo. La búsqueda de empleo se alargó y se quedó cobrando algo más de 400 euros de paro, por lo que el pago de la hipoteca se les volvió imposible. «Tuvimos que elegir, no llegábamos a fin de mes y mis hijos son lo primero», asegura.
El banco no le dio opciones y la vivienda fue adquirida por el fondo buitre Promontoria Yellowstone, que este jueves les dejará en la calle.
Moisés Macías pide «ayuda» para encontrar una casa que «pueda pagar» con su nómina y la pensión. «No me niego a pagar, no quiero que me regalen nada, solo pido a todos una ayuda» porque «solo tenemos el problema de la vivienda y si me echan el jueves ¿A dónde voy?», se pregunta.
Asegura que se ha movilizado para tratar de resolver la situación, pero la opción que le facilita el Ayuntamiento de Ingenio es el pago de dos meses de alquiler, con un contrato que «puede tardar meses». Pide ayuda para conseguir una casa para su familia o que paralicen la orden de desahucio, que me den más tiempo para buscar un sitio donde irme a vivir con mis hijos». Se confiesa desesperado y destrozado, «yo soy una persona trabajadora, estoy día y noche trabajando para que a mis hijos no les falte de nada».
Además, ha señalado que uno de sus hijos mayores está recibiendo ayuda psicológica porque a causa de esta situación «tiene ataques epilépticos y recibe un tratamiento».
La abogada de Derecho al Techo, Isabel Saavedra, ha explicado que han solicitado al juzgado la paralización del desahucio y están pendientes de que «entre hoy y mañana, porque ya no da tiempo de más, nos diga algo el juzgado» porque ahora mismo, ha lamentado, «no hay ninguna alternativa habitacional para Moisés».
«No ha habido forma de encontrar una vivienda para una familia de ocho personas que pueda pagar», por lo que hoy se han reunido con el Gobierno de Canarias, con el Instituto de Vivienda, «quienes sí son competentes para darles una alternativa habitacional». En la isla, alega la letrada, «se está vulnerando el derecho a la vivienda, que las administraciones públicas competentes no están haciendo bien su trabajo y que la ciudadanía se va a movilizar para que esta familia permanezca en su casa» porque «no hay derecho que un fondo buitre como Promotoria Yellowstone, que compró esa deuda por cuatro duros a Caixabank, ahora vaya a echar una familia a la calle».
En Canarias, ha denunciado, «hay gente viviendo en coches, viviendo en caravanas, viviendo en chabolas, porque en esta isla ya no queda una sola vivienda pública ni asequible».
