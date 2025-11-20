Suscribete a
VIOLENCIA DE GÉNERO

Fallos de cobertura y conexión en zonas de Canarias ponen en «riesgo» el funcionamiento de las pulseras antimaltrato

Canarias tiene la «problemática» de problemas de conexión y cobertura donde la víctima queda «desprotegida»

Carlos Luján - Europa Press - Archivo

Laura Bautista/EP

Las Palmas de Gran Canaria

El Foro Contra la Violencia de Género en Tenerife ha advertido este jueves que, al margen de los fallos detectados a nivel nacional en las pulseras antimaltrato para víctimas de violencia de género con el cambio de operador, Canarias vive, además, la «problemática» de ... que «en determinadas zonas» no hay conexión ni cobertura y, debido a ello, la víctima queda «desprotegida» ya que no puede denunciar «si se rompe o se altera» una orden de alejamiento fijada.

