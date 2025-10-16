Suscribete a
Un fallecido y dos heridos graves en un aparatoso accidente en Gran Canaria

Ha sido un choque entre una guagua de línea regular y un turismo en la vía GC-500, a la altura de Juan Grande

Laura Bautista

Las Palmas de Gran canaria

La colisión frontal entre un turismo y una guagua en carretera GC-500, en Juan Grande (San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria) se ha saldado con un hombre fallecido, el conductor del turismo, y dos heridos graves trasladados al hospital.

En estos momentos está cortada ... la vía y continúa la asistencia. En el siniestro se han visto implicados un turismo y una guagua de la compañía Global en la que viajaban 20 pasajeros, lo que ha conllevado un amplio dispositivo de emergencias.

