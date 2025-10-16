Un fallecido y dos heridos graves en un aparatoso accidente en Gran Canaria

La colisión frontal entre un turismo y una guagua en carretera GC-500, en Juan Grande (San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria) se ha saldado con un hombre fallecido, el conductor del turismo, y dos heridos graves trasladados al hospital.

En estos momentos está cortada ... la vía y continúa la asistencia. En el siniestro se han visto implicados un turismo y una guagua de la compañía Global en la que viajaban 20 pasajeros, lo que ha conllevado un amplio dispositivo de emergencias.

El Servicio de Urgencias Canario ha valorado y asistido a 14 pasajeros de la guagua, de los que 10 presentan lesiones de carácter moderado y han sido evacuados a distintos hospitales. En el operativo intervienen dos ambulancias del soporte vital avanzado, 4 de soporte vital básico, 2 recursos de Transporte Sanitario No Urgente (TSNU) y un vehículo de Intervención Rápida (VIR) con enfermero. También se han desplegado en la zona bomberos y Policía Local de San Bartolomé de Tirajana.

