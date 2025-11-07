Suscribete a
Estabilizado un incendio forestal en el barranco de Azuaje, Moya (Gran Canaria)

El incendio se ha producido en el lado que corresponde al municipio de Moya

CABILDO DE GRAN CANARIA/ARCHIVO

Laura Bautista

Arrecife

Los helicópteros de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria han estado operando durante la mañana de hoy viernes en un incendio declarado en la ladera del barranco de Azuaje, en Moya (Gran Canaria).

El Ayuntamiento ha pedido extremar las precauciones ante el ... fuego, que ya ha sido estabilizado. Los helicópteros han estado descargando en la zona con eficacia, y se espera dar por controlado el incendio en las próximas horas.

