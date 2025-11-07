Estabilizado un incendio forestal en el barranco de Azuaje, Moya (Gran Canaria)

Los helicópteros de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria han estado operando durante la mañana de hoy viernes en un incendio declarado en la ladera del barranco de Azuaje, en Moya (Gran Canaria).

El Ayuntamiento ha pedido extremar las precauciones ante el ... fuego, que ya ha sido estabilizado. Los helicópteros han estado descargando en la zona con eficacia, y se espera dar por controlado el incendio en las próximas horas.

Las llamas han sido estabilizadas pero aún hay presencia de humo, que afecta a la zona de vegetación cerca de los senderos. La zona del incendio, el barranco de Azuaje, es una zona de alto valor por su paisaje y lugar habitual de senderismo. El barranco, que separa los municipios de Moya y Firgas, acoge especies de laurisilva, árboles de la Era Terciaria, cascadas y es Reserva Natural Especial. El Gobierno de Canaria, tras varios días de episodio de calor excepcional, ha informado de la finalización de la situación de prealerta por riesgo de incendios forestales hoy viernes a las 8 de la mañana. La prealerta ha afectado a zona de cumbres y vertiente sur de la isla de Gran Canaria, por las condiciones meteorológicas y el estado de la vegetación.

