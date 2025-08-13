Un escenario de terror lleva a la detención de un menor que agredió brutalmente a dos huéspedes de hoteles en Fuerteventura

Laura Bautista Las Palmas de Gran Canaria 13/08/2025

La Guardia Civil de Fuerteventura, en el marco de la 'Operación Praktiker', ha detenido a un menor de edad como presunto responsable de dos delitos de lesiones graves ocurridos en la localidad de Costa Calma (Fuerteventura). Las víctimas, dos mujeres que se encontraban hospedadas en complejos hoteleros de la zona, sufrieron lesiones graves, una de ellas tuvo que ser hospitalizada por heridas en la cabeza, manos y brazos.

La investigación, llevada a cabo por el Equipo Territorial de Policía Judicial de Gran Tarajal en colaboración con miembros del Puesto Principal de Morrojable, se inició a raíz de la agresión sufrida el 23 de junio a una mujer que fue asaltada en el interior de la habitación del hotel donde se alojaba, en la zona sur de la isla de Fuerteventura, resultando con lesiones graves en cabeza, manos y brazos, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital General de Fuerteventura para recibir atención médica.

Este suceso generó una gran alarma social, acrecentada por los mensajes que la víctima publicó posteriormente en sus redes sociales.

GUARDIA CIVIL

Durante las primeras diligencias, se analizaron imágenes de las cámaras de seguridad de la zona y los agentes cotejaron la información con trabajadores de hoteles cercanos, personas alojadas en las fechas investigadas y residentes y empleados de negocios próximos, verificando antecedentes y posibles vínculos con hechos similares.

El análisis de las imágenes permitió relacionar esta primera agresión con otro suceso de características parecidas, ocurrido el 16 de diciembre, en el que otra mujer fue atacada dentro de la habitación de su hotel, también en Costa Calma y a escasa distancia del primer lugar de los hechos. En ambos casos se observó un modus operandi idéntico. Tras comparar minuciosamente las grabaciones de seguridad, los investigadores concluyeron que la misma persona habría entrado en ambas habitaciones y provocado las lesiones graves a las mujeres que estaban en su interior.

Con la información recopilada, se realizaron gestiones para identificar al posible autor. Las pesquisas permitieron centrar la investigación en un menor de edad que coincidía con la descripción obtenida. Bajo vigilancia y seguimiento, se reunieron indicios suficientes para solicitar al Juzgado de Menores de Las Palmas autorización para registrar su domicilio.

El 18 de julio, con la autorización judicial correspondiente, se llevó a cabo la entrada y registro en la vivienda del menor. En el operativo se recuperaron las prendas de vestir que habría llevado en ambos episodios, así como diversos objetos posiblemente relacionados con las agresiones.

También se incautaron dispositivos móviles para su análisis, con el objetivo de esclarecer completamente los hechos Finalmente, se procedió a la detención del menor, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores de Las Palmas.

Se decretó su ingreso en el Centro de Menores Tabares, donde permanecerá bajo las medidas judiciales pertinentes.