Escaló por un muro a la casa de su expareja y la agredió sexualmente: «Voy a hacer lo que me dé la gana contigo y después te voy a matar»

Laura Bautista /EP Las Palmas de Gran Canaria 10/07/2025 a las 17:47h.

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife pide una pena de 12 años de cárcel para un hombre por entrar a la fuerza en la vivienda de su expareja y agredirla sexualmente en varias ocasiones.

El escrito de acusación señala que el hombre accedió al inmueble tras escalar un muro perimetral de la propiedad y al encontrar a la mujer, le arrebató su teléfono móvil y extrajo las baterías del suyo.

Pese a los intentos de la víctima de que abandonara la vivienda el acusado la desvistió mientras profería expresiones tales como «si no vas a estar conmigo te voy a matar» o «de aquí no vas a salir, voy a hacer lo que me dé la gana contigo esta noche y después te voy a matar».

Así, finalmente logró agredirla sexualmente en varias ocasiones hasta que quedó inconsciente y pese a los intentos de la mujer de escapar saltando por el balcón. Incluso, al día siguiente, y ante el «temor» que tenía de su expareja, volvió a ser agredida sexualmente, esta vez sin oposición.

El hombre ya cumple una pena de diez años de prisión por los delitos de agresión sexual y detención ilegal, según sentencia de la Audiencia Provincial, y la Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de allanamiento de morada y otro de agresión sexual con penetración.

Así, pide también la prohibición de comunicarse y aproximarse a la víctima a menos de 500 metros durante veinte años, diez años de libertad vigilada y una indemnización de 18.000 euros.