Engañó a un turista que devolvía su coche de alquiler y provocó un accidente con tres heridos graves

Laura Bautista Las Palmas de Gran Canaria 07/08/2025

La Guardia Civil de Las Palmas ha puesto bajo investigación a una persona que engañó a un turista en la devolución del coche de alquiler, y con las llaves del coche robado provocó un accidente con heridos graves, a los que abandonó en la carretera huyendo del lugar tras el siniestro.

Se investiga su presunta implicación en varios delitos, entre los que figuran robo con fuerza en vehículo mediante la utilización de llaves falsas, hurto y un delito contra la seguridad vial, que incluye el abandono del lugar tras causar un accidente. Se le atribuyen daños materiales en dos vehículos y lesiones graves a las víctimas como consecuencia del siniestro provocado.

La investigación reveló una estrategia de engaño sorprendentemente simple pero efectiva, pues el individuo, autor de los hechos, se hizo pasar por un empleado de una conocida empresa de alquiler de vehículos. La trama tenía como principal objetivo engañar a un turista que, a punto de regresar a su país, se disponía a devolver su coche de alquiler en el aparcamiento del aeropuerto. Haciendo uso de una identidad falsa y haciéndose pasar por empleado, el implicado intentó que la víctima le entregara las llaves del vehículo, aprovechando la confianza y su desconocimiento.

Estas llaves, obtenidas de forma fraudulenta mediante engaño, son consideradas penalmente como «llaves falsas». Posteriormente al haber conseguido dicho vehículo de alquiler, concretamente, el día 22 de julio, el investigado, provocó un grave accidente en el kilómetro 30,558 de la GC-100, en Agüimes.

Invadió el carril contrario

El investigado no respetó la prioridad de la vía e invadió el carril de sentido contrario para realizar un giro a la izquierda, colisionando frontalmente con otro turismo.

Las consecuencias del impacto fueron devastadoras, pues ambos vehículos sufrieron daños de considerable magnitud y, hasta el momento, no ha sido posible calcular el valor económico de las pérdidas materiales. No obstante, todo apunta a que los vehículos han quedado reducido a siniestro total.

A pesar de todo, lo más preocupante del incidente fueron las lesiones de gravedad que sufrieron tres ocupantes del segundo vehículo, quienes resultaron víctimas directas de la negligencia del conductor responsable del violento choque.

Dos de ellas debieron ser trasladadas de urgencia al hospital tras sufrir fracturas en las costillas y el esternón; una tuvo que ser sometida a sutura con grapas metálicas debido a una herida en la zona craneal, mientras que la otra presenta una fractura en la muñeca.

Ambas permanecen a la espera de intervención quirúrgica. Sólo una de las tres víctimas presenta heridas de menor gravedad La gravedad de las lesiones sufridas por las víctimas, sumada al hecho de que el presunto responsable del accidente abandonó el lugar sin prestar auxilio, pone de manifiesto no solo un claro desprecio por la vida y la integridad física de las personas, sino también la comisión de delitos tipificados en el Código Penal.

Durante la inspección ocular del vehículo sustraído, los agentes del Área de Investigación observaron además que se le había hurtado una de sus ruedas originales (llanta y neumático), siendo sustituida por la de repuesto.

La Guardia Civil instruye las correspondientes actuaciones que serán remitidas al Juzgado de Telde.