SUCESOS

Encuentran un cadáver en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria

Fue localizado por un agente de la Guardia Civil fuera de servicio

Juan CArlos Alonso/CANARIAS7

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

El cuerpo sin vida de una persona fue encontrado ayer jueves en los tetrápodos de la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria por un guardia civil que se encontraba fuera de servicio.

La Policía Nacional recibió un aviso, en la que se ... indicaba que un guardia civil fuera de servicio había encontrado, en la escollera de la Avenida Marítima junto a un móvil y un pasaporte con sangre.

