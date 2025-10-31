Encuentran un cadáver en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria

El cuerpo sin vida de una persona fue encontrado ayer jueves en los tetrápodos de la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria por un guardia civil que se encontraba fuera de servicio.

La Policía Nacional recibió un aviso, en la que se ... indicaba que un guardia civil fuera de servicio había encontrado, en la escollera de la Avenida Marítima junto a un móvil y un pasaporte con sangre.

Esto llevó al agente de la Guardia Civil a buscar en las inmediaciones y encontrar un cuerpo sin vida entre los tetrápodos. El hallazgo se produjo sobre las 17 horas, y se movilizaron los recursos que una vez en el lugar comprobaron que el cuerpo tenía síntomas de descomposición, y se encontraba en una zona de difícil acceso. MÁS INFORMACIÓN Localizan el cuerpo sin vida de un hombre en la costa de Telde (Gran Canaria) Participaron de este operativo el Servicio de Urgencias Canario (SUC), bomberos de la capital grancanaria y Policía Local. Además se activó a Homicidios y a Policía Científica, ya que la investigación sigue abierta para conocer las causas de la muerta.

