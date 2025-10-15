Suscribete a
ABC Premium
Directo
Ábalos llega al Supremo para declarar por el caso Koldo
Directo
Sesión de control al Gobierno en el Congreso

MODA

Una empresa canaria logra crear 'cuero' vegetal con residuos de plataneras

Su nueva línea incluye dos propuestas: Tajinaste, un cuero de tono rojizo logrado gracias al uso de cochinilla, y Drago Canelo, en color marrón

Sigue en directo la declaración de José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo por el caso Koldo

La consejera insular, Minerva Alonso, y el fundador y CEO de Fibras Naturales Canarias, Néstor Santiago
La consejera insular, Minerva Alonso, y el fundador y CEO de Fibras Naturales Canarias, Néstor Santiago CABILDO

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canara

La empresa Fibras Naturales Canarias ha logrado darle un nuevo uso a los materiales de residuo de la platanera dando un salto para la moda de Gran Canaria con un nuevo 'cuero' vegetal.

El nuevo material utiliza un sistema gelificante dual, plastificantes naturales ... y refuerzo de fibra de platanera micronizada, para alcanzar características similares a las del cuero animal. Se trata de un proyecto innovador que parte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), que ha sido presentado a los diseñadores del Programa Gran Canaria Moda Cálida, que han podido conocer, diseñar y testear este nuevo material.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app