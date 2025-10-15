Una empresa canaria logra crear 'cuero' vegetal con residuos de plataneras

La empresa Fibras Naturales Canarias ha logrado darle un nuevo uso a los materiales de residuo de la platanera dando un salto para la moda de Gran Canaria con un nuevo 'cuero' vegetal.

El nuevo material utiliza un sistema gelificante dual, plastificantes naturales ... y refuerzo de fibra de platanera micronizada, para alcanzar características similares a las del cuero animal. Se trata de un proyecto innovador que parte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), que ha sido presentado a los diseñadores del Programa Gran Canaria Moda Cálida, que han podido conocer, diseñar y testear este nuevo material.

Fibras Naturales Canarias es una empresa de base tecnológica dedicada a la valorización de los residuos de la platanera, transformando el tronco de la planta, una vez cortado tras la cosecha, en fibra natural, pulpa y agua. A lo largo de su trayectoria, la compañía ha desarrollado proyectos pioneros, como un filamento para impresión 3D con el que se han creado souvenirs, trofeos y elementos de decoración, además de encontrarse en proceso de certificar el agua extraída para su uso como fertilizante.

En esta ocasión, la empresa presentó su nueva línea de innovación bajo la marca Musapiel: un cuero natural de base vegetal, sin plásticos, compostable y con huella hídrica neutra.

En su lanzamiento inicial cuenta con dos propuestas inspiradas en la identidad canaria: Tajinaste, un cuero de tono rojizo logrado gracias al uso de cochinilla, y Drago Canelo, en un color marrón que remite a la fuerza y simbología del drago canario.

El fundador y CEO de Fibras Naturales Canarias, Néstor Santiago, subrayó el valor que tendría para el proyecto abrirse paso en el sector de la moda local: «Para nosotros sería un hito que un diseñador de la isla incorporara Musapiel en sus colecciones« porque »significaría no solo validar años de investigación y trabajo, sino también demostrar que desde Canarias podemos generar materiales únicos que aporten valor añadido a la moda y que además respeten el medioambiente».

La consejera del Cabildo,Minerva Alonso, en la presentación de la línea CABILDO

El diseñador Moisés Rivero, creador de la firma MR&G Design y que forma parte del Programa Gran Canaria Moda Cálida, mostró algunas de las piezas que acompañarán a su colección de baño en Gran Canaria Swim Week 2025, y que, según explicó, «con esta colaboración cumplimos con nuestro objetivo de buscar siempre el punto de innovación y el crear con conciencia».

«Me sorprendió el material, es muy fácil de cortar, de trabajar y manipular. Aunque lo más importante es de dónde viene y todo lo que representa», explicaba Ruth Rodríguez. Esta diseñadora grancanaria ha elaborado un chaleco con estas fibras de plataneras.