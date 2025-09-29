Drago Canarias advierte de un nuevo «pelotazo» en Fuerteventura: «2.500 camas al lado de un pueblo de 1.500 habitantes»

Laura Bautista Las Palmas de Gran Canaria 29/09/2025

Drago Canarias alerta de lo que considera un nuevo pelotazo turístico en Fuerteventura: «2.500 camas al lado de un pueblo de 1.500 habitantes». Así lo ha expresado la formación, que teme por la turistificación que supone el plan parcial Rosa del Lago, que recientemente reactivó sus obras, y que incluye un hotel, un campo de golf y dos centros comerciales, entre otras infraestructuras.

La portavoz de Drago Canarias en Fuerteventura, Aceysele Chacón, ha subrayado que «solamente el 33,4 % de la población de Fuerteventura ha nacido en la isla», según el ISTAC, a lo que añadió que «2504 nuevas camas al lado de una localidad de 1500 habitantes es una barbaridad, esto tan solo contribuirá a que el pueblo majorero continúe perdiendo identidad».

Para la portavoz hay un problema gestándose. «Si en Tefía, por poner un ejemplo, estuvieron medio mes sin agua durante verano, ¿cómo pretenden continuar creando núcleos poblacionales y turísticos y abastecerlos?», se pregunta Chacón.

Drago Canarias en Fuerteventura alerta sobre la reactivación de uno de los planes históricos para turistificar la costa norteoriental de Fuerteventura, en el término municipal de Puerto del Rosario. Se trata del plan parcial Rosa del Lago, que prevé un total de 2504 nuevas camas.

Esta zona se encuentra al norte del pueblo de Puerto Lajas, un pueblo de tan solo 1500 habitantes, muy próxima al límite con el término municipal de La Oliva, e incluye un hotel de cinco estrellas, un campo de golf de 682.000 metros cuadrados, dos centros comerciales, 1500 plazas residenciales en bungalows, adosados y villas y un suelo que el actual PGO establece como uso turístico y que contempla esas más de 2.500 camas.

Este proyecto fue aprobado en 1999 y afectado por la Moratoria Turística de 2001, por lo que quedó paralizado. Sin embargo, la licencia nunca se revocó y ahora sus promotores han decidido reactivarlo. Hace algo más de un año solicitaron la designación de los técnicos municipales con el fin de coordinar la ejecución de la urbanización. La entrada y la salida desde la carretera ya están habilitadas y actualmente se están llevando a cabo obras que incluyen zanjas y tuberías de saneamiento en dirección a la costa.

Chacón ha destacado que «es importante que la población sepa lo que está ocurriendo aquí, estamos hablando de 1,224 kilómetros cuadrados de suelo regalados al turismo» y especificó que «esta es la primera de las urbanizaciones planeadas en la costa norteoriental, pero ya hace tiempo que venimos oyendo hablar de otra más al norte, en el entorno de la playa del Jablito, que además es la antesala del Parque Natural de las Dunas de Corralejo, y aún sigue ahí abierta la carretera que las atraviesa».

«Las estadísticas demuestran que los majoreros y majoreras ya no tenemos hueco en nuestra propia isla», prosiguió Chacón, y mencionó dos estadísticas que evidencian el problema de acceso a la vivienda que se sufre en la isla: «El precio de una habitación en un piso compartido ya supera los 500 euros, y además, existen más viviendas a la venta por más de 500.000 euros que por menos de 200.000 euros», según informes propios de Drago Canarias.

Actualmente se están modificando el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura y el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, que «llevan atascados desde 2009», ha dicho, y «si se actualizaran en base a criterios reales de sostenibilidad y respeto al territorio serviría para frenar este tipo de atropellos contra nuestro suelo, espacios naturales y recursos».