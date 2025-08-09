Detenido en el puerto de Las Palmas con más de 25 kilos de cocaína ocultos en su coche

Agentes de la Guardia Civil y perros de detección de droga en foto de archivo

Laura Bautista Las Palmas de Gran Canaria 09/08/2025 a las 12:03h.

La Guardia Civil ha detenido aa un vecino de Tenerife que desembarcó en el Puerto de la Luz procedente de Arrecife (Lanzarote) con más de 25 kilos de cocaína ocultos en doble fondo de un vehículo.

Está siendo investigado como presunto autor de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas.

La operación se desarrolló en el muelle Nelson Mandela del Puerto de La Luz (Las Palmas), durante un control rutinario de embarque de personas y vehículos, del Ferry procedente de Arrecife (Lanzarote), con la ayuda de un perro perteneciente el Servicio Cinológico de la Guardia Civil adiestrado en la detección de estupefacientes.

Cuando el vehículo fue desviado hacia el control fue marcado por el perro, y tras un exhaustivo registro de este, acompañado por experiencia y pericia de los agentes actuantes, se descubrió la sustancia intervenida, la cual estaba oculta en un doble fondo.

Esta forma de ocultación ha sido expresamente diseñada para ello, puesto que se abría electrónicamente, hallándose un total 21 paquetes rectangulares, conteniendo una sustancia, que tras realizar las correspondientes pruebas, dio positivo en cocaína, arrojando un peso total de 25,60 Kg.

Los agentes de la Guardia Civil intervinientes se hicieron cargo de instruir el correspondiente atestado policial que fue entregado, junto con el detenido y demás evidencias, al Juzgado de Instrucción de Guardia de los de Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas), cuyo titular decretó su ingreso en prisión.

La droga intervenida fue remitida al Área de Sanidad de la Subdelegación del Gobierno de Las Palmas para su análisis y emita el oportuno informe oficial sobre el tipo y grado de pureza.