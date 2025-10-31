Suscribete a
SUCESOS

Detenido un pasajero con un alijo de 20.477 dosis de medicamentos en su equipaje

El hombre de 77 años, vecino de La Laguna, se disponía a tomar un vuelo a Madrid en conexión con otro vuelo con destino final en un país de fuera de la Unión Europea

Detenido un pasajero con un alijo de 20.477 dosis de medicamentos en su equipaje
GUARDIA CIVIL

Laura Bautista

Las Palmas de Gran canaria

Funcionarios de la Aduana de la Agencia Tributaria, junto a la Guardia Civil han intervenido un total de 20.477 dosis de diferentes medicamentos del equipaje facturado por un pasajero de 77 años, vecino de La Laguna, que se disponía a tomar un vuelo con destino a Madrid en conexión con otro vuelo con destino final en un país de fuera de la Unión Europea.

