Detenido un pasajero en el aeropuerto Tenerife Sur con más de 21 kilos de cogollos de marihuana en la maleta

Agentes de la Guardia Civil han detenido en Tenerife a un hombre de 48 años de edad, a su llegada al aeropuerto Tenerife Sur de un vuelo europeo procedente de Bruselas, como presunto autor de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas.

Durante el análisis constante de vuelos que se realiza en el aeropuerto Tenerife Sur a su llegada a tierra, el acusado levantó las sospechas de los agentes debido a su actitud de nerviosismo mientras esperaba su equipaje para abandonar la instalación, motivo por el cual, los agentes decidieron realizar una inspección exhaustiva de su maleta, encontrando en su interior un total de 38 paquetes que contenían un total de 21.565 gramos de cogollos de marihuana, según el resultado del droga test realizado en una muestra de la sustancia.

El detenido, junto con la sustancia intervenida y las diligencias realizadas fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su prisión provisional comunicada y sin fianza para el acusado.