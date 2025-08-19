Detenido por malos tratos habituales y amenazas un hombre con hasta tres requisatorias en vigor

Laura Bautista Las Palmas de Gran Canaria 19/08/2025 a las 10:48h. Compartir Copiar enlace

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Santa Cruz de Tenerife a un hombre por un presunto delito de malos tratos habituales en el ámbito de la violencia de género. La víctima denunció agresiones físicas continuadas, de amenazas graves hacía ella misma y hacia su entorno familiar, acoso y control.

Al detenido le constaban varias requisitorias por parte de tres juzgados por la comisión de diferentes delitos y presentaba características que lo conformaban como un individuo peligroso, el cual podría estar en posesión de varias armas de fuego, armas blancas y dos perros de raza peligrosa.

Al no poder ser localizado para su detención en un primer momento y al comprobar que además se le constaban tres requisitorias de hasta tres juzgados por la comisión de diferentes delitos, la autoridad judicial competente autorizó la entrada y registro en el domicilio del supuesto agresor, desplegándose para ello un amplio dispositivo policial con la colaboración de unidades especiales.

Esta acción se saldó con su rápida localización y detención, siendo puesto a disposición de la autoridad judicial competente, la cual decretó su ingreso en prisión preventiva.