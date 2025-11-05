Suscribete a
VIOLENCIA DE GÉNERO

Detenido un hombre que intentó tirar por las escaleras a su pareja en Arrecife (Lanzarote)

En la vivienda de un edificio las discusiones entre la pareja y que estas situaciones «eran frecuentes»

AYTO ARRECIFE

Laura Bautista /EP

Las Palmas de Gran Canaria

Agentes de la Policía Local de Arrecife (Lanzarote) han detenido este domingo, 2 de noviembre, a un hombre, de 50 años, por un presunto delito de violencia de género al intentar tirar por las escaleras a su pareja.

La detención se produjo después ... de que una llamada alertara, a la Central de la Policía Local, de que en la vivienda de un edificio se estaba produciendo una discusión entre una pareja y que estas situaciones «eran frecuentes«.

