Detenido en Canarias 'El Buque', líder de una de las redes de narcotráfico más activas de España

La Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido al líder de una de las redes de narcotráfico más activas de España, ''El Buque', en una operación conjunta en la que han sido detenidas un total de 17 personas y en la que se han realizado un total de 23 entradas y registros; además, han sido intervenidos 14 inmuebles, 38 vehículos y 24 embarcaciones. El cabecilla del grupo criminal, conocido como 'El Buque', es un objetivo de alto valor para las policías europeas.

La detención de 'El Buque' culmina una investigación de más de un año de duración que ha permitido, además, la desarticulación de toda la estructura de la organización criminal, con la detención de todos sus miembros por tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.

La red desmantelada estaba especializada en la introducción de grandes cantidades de cocaína en territorio español a través de embarcaciones. Para ello, este grupo tenía fuertes vínculos a nivel internacional, con presencia sobre todo en la zona sur de Gran Canaria, y empleaba métodos sofisticados para ocultar la droga, con alijos de varias toneladas en cada operación.

Como resultado de la explotación de esta operación, se han intervenido alrededor de 100 kilos de cocaína y otros 100 de hachís, tras dos persecuciones por parte de las fuerzas policiales en alta mar. También, se han intervenido 24 embarcaciones.

Además, se han realizado hasta el momento 17 detenciones en Las Palmas de Gran Canaria, en La Gomera y Fuerteventura, así como 23 entradas y registros en diferentes partidos judiciales de Las Palmas de Gran Canaria y La Gomera.

Dentro de esta operación se han intervenido grandes sumas de dinero y 14 inmuebles que han quedado a disposición de la Audiencia Nacional y un total de 38 vehículos han sido intervenidos. Por último, se ha intervenido numeroso material informático y documental para su posterior análisis.

La investigación ha sido realizada por el Juzgado Central de Instrucción número seis y ha contado con el impulso de la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional. Por otro lado, la operación ha contado con el apoyo de la NCA (National Crime Agency de Reino Unido), la DEA (Drug Enforcement Administration de Estados Unidos), EUROPOL, el MAOC-N (Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de Narcotráfico) y el CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado).