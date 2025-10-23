Suscribete a
VIOLENCIA DE GÉNERO

Detenido por agredir a su pareja en Tenerife al negarse a tener relaciones sexuales

La Policía Local recibió un aviso de la víctima y acudió al lugar de los hechos

POLICÍA LOCAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife detuvieron la pasada madrugada a un hombre de 35 años identificado como A.B.C.A., ras presuntamente agredir a su pareja que se negó a tener relaciones sexuales con él.

La víctima, una ... mujer de 23 años, convivía con el agresor en una vivienda en la zona de García Escámez de la capital tinerfeña, a donde se desplazaron los agentes al recibir una llamada de la mujer que manifestó haber sufrido este posible episodio de violencia de género.

