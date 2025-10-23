Detenido por agredir a su pareja en Tenerife al negarse a tener relaciones sexuales

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife detuvieron la pasada madrugada a un hombre de 35 años identificado como A.B.C.A., ras presuntamente agredir a su pareja que se negó a tener relaciones sexuales con él.

La víctima, una ... mujer de 23 años, convivía con el agresor en una vivienda en la zona de García Escámez de la capital tinerfeña, a donde se desplazaron los agentes al recibir una llamada de la mujer que manifestó haber sufrido este posible episodio de violencia de género.

Los policías fueron requeridos cerca de las 2 de la madrugada para que acudieran a un piso donde una mujer solicitaba ayuda tras ser agredida por su pareja. Según relató la afectada, su pareja había llegado tarde a la vivienda y bajo los efectos de haber consumido alcohol, tratando de mantener relaciones sexuales con ella, a lo que la mujer se negó.

Las denuncias por violencia machista crecen un 44,6% en Canarias, la tasa más alta de España Laura Bautista A partir de ese momento comenzó a empujarla y golpearla por lo que la víctima solicitó ayuda. Al parecer no es la primera vez que ocurren este tipo de situaciones. La mujer, que se encontraba muy nerviosa, fue informada y asesorada por los agentes sobre sus derechos y los recursos a su disposición. Una patrulla policial acompañó a la víctima a un centro de salud y otros agentes procedieron a la detención de A.B.C.A. que se encontraba durmiendo en una habitación de la vivienda. El hombre fue identificado y trasladado a las dependencias policiales para ser puesto a disposición judicial por estos hechos.

