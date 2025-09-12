Detenidas seis personas en una pelea entre grupos rivales con armas prohibidas, objetos y artes marciales

Laura Bautista Las Palmas de Gran Canaria 12/09/2025 a las 16:31h. Compartir Copiar enlace

La Policía Nacional ha detenido a seis personas en el barrio de San Cristóbal, en Las Palmas de Gran Canaria, como presuntos responsables de una riña tumultuaria entre dos grupos rivales con palos, piedras, cuchillos, armas blanca y artes marciales.

La pelea, ocurrida en la tarde del pasado 10 de septiembre, necesitó de la intervención policial, que se activó tras una llamada de emergencia que alertaba de que varias personas habían sido agredidas en la vía pública. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la UPR y del GOR, quienes tras entrevistarse con los afectados procedieron a la detención de un individuo por amenazas graves y lesiones, al que además se le intervino una navaja tipo mariposa, considerada arma prohibida.

En el marco de la investigación, los agentes accedieron a imágenes difundidas en redes sociales, donde se observaba el inicio de la pelea y se confirmaba que se trataba de un enfrentamiento entre dos grupos claramente diferenciados, con rencillas previas. En las grabaciones también se apreció cómo uno de los participantes portaba un objeto contundente, mientras que otros hicieron uso de palos, piedras, cuchillos y armas blancas, a lo que se añadía el conocimiento en artes marciales de algunos de los implicados.

La gravedad de los hechos, que pusieron en riesgo la integridad y la vida de varias personas, llevó a considerar el suceso como una riña tumultuaria, al suponer una seria amenaza para la seguridad ciudadana y el orden público.

Finalmente, tras las gestiones de localización e identificación, los agentes practicaron la detención de la totalidad de los implicados, un total de seis personas, que fueron puestas a disposición de la Autoridad Judicial competente.