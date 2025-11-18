Suscribete a
ABC Premium

MEDIO AMBIENTE

Detectan el aumento de edificaciones en suelos protegidos de Lanzarote

El EPRONA ha investigado a un total de 22 personas por supuestos delitos contra la ordenación del territorio en Haría y Tías

Imagen de archivo del desarrollo de una obra en Canarias
Imagen de archivo del desarrollo de una obra en Canarias GOBCAN/ARCHIVO

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

El EPRONA (Equipo de Protección de la Naturaleza) de la Comandancia de Las Palmas ha detectado un aumento de construcciones ilegales, residenciales y recreativas en suelos protegidos, donde este tipo de construcciones está expresamente prohibido.

En esta nueva etapa, el EPRONA ha investigado a un ... total de 22 personas por supuestos delitos contra la ordenación del territorio, tras realizar 23 inspecciones en edificaciones presuntamente ilegales situadas en los términos municipales de Haría y Tías. Estas actuaciones se suman a las llevadas a cabo el pasado mes de mayo, en la denominada primera fase, en la que fueron investigadas 20 personas y se efectuaron 42 inspecciones. De este modo, en lo que va de año 2025, las investigaciones acumulan un total de 42 personas investigadas y 65 construcciones inspeccionadas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app