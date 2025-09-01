Descubierta una fábrica de confección industrial dedicada a la producción de prendas falsas en Canarias

Laura Bautista Las Palmas de Gran Canaria 01/09/2025 a las 16:55h. Compartir Copiar enlace

Facebook

X

Whatsapp

Email Esta funcionalidad es sólo para registrados Iniciar sesión

La Guardia Civil de Las Palmas ha detenido a cuatro personas de entre 26 y 53 años y se investiga a una quinta en la mayor intervención desarrollada en Canarias de este tipo de productos en la que no solo se ha incautado el material falsificado sino las máquinas de producción para realizar esas falsificaciones, que se pretendían distribuir en el archipiélago canario.

Se les investiga también por la presunta comisión de delitos contra la propiedad intelectual, y/o formar parte de un grupo criminal y otro delito contra los derechos de los trabajadores.

La investigación se inició en julio, a raíz de la inspección de varios contenedores de ropa que llegaban a la isla de Lanzarote. Aquella primera revisión condujo a los agentes hasta una nave industrial que, en un primer momento, levantó sospechas y que más tarde resultó ser el epicentro de una compleja red de falsificación.

En el interior de la nave de Arrecife se descubrió una fábrica de confección industrial dedicada a la producción de prendas falsas que reproducían logotipos y diseños de reconocidas firmas comerciales. Según fuentes de la investigación, los implicados llevaban al menos 7 años desarrollando esta actividad ilícita, operando a gran escala y con un sistema organizado de distribución destinado a introducir la mercancía falsificada en el mercado.

El grupo criminal importaba grandes cantidades de prendas sin nombres comerciales procedentes de diversas empresas de comercio al por mayor sitas en el polígono de Cobo calleja de Fuenlabrada así como de otras de Parla o Alcobendas (Madrid). Ls prendas llegaban en contenedores vía marítima hasta el puerto de Los Mármoles en Arrecife. Una vez en Lanzarote, el grupo depositaba el género en la nave industrial registrada donde también confeccionaban las prendas falsificadas.

Un entramado de falsificación de prendas y calzado

En el interior de la nave industrial se localizó un completo entramado destinado a la falsificación de prendas y calzado. En el registro se intervinieron diez planchas de impresión directa por tinta, una plancha térmica y dos máquinas especializadas en el serigrafiado de zapatillas, todas ellas conectadas a ordenadores para el diseño y posterior reproducción electrónica de los logotipos de reconocidas marcas comerciales.

Los investigadores también incautaron una ingente cantidad de logotipos, transfer y etiquetas, listos para ser aplicados sobre productos textiles y deportivos. Entre las marcas afectadas se encontraban algunas de las más relevantes del mercado internacional: Adidas, Nike, Puma, Lacoste, Calvin Klein, Hugo Boss, Michael Kors, Christian Dior, Armani, Balenciaga, Gucci, Versace, Fila y Tommy Hilfiger, entre otras.

Asimismo, durante el operativo se incautaron cerca de 1.000 cajas que contenían prendas preparadas para ser falsificadas. Según el informe elaborado por los peritos judiciales presentes en la investigación, el valor que habrían alcanzado estos artículos en el mercado, una vez puestos a la venta al público, se estimaba en unos 8 millones de euros.

Además, la Guardia Civil realizó 3 registros en domicilios y 1 en una tienda donde se incautaron prendas falsificadas, dinero en efectivo y material informático.