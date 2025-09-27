El desconocido pueblo de Canarias que se encuentra en el interior de una cueva volcánica: dónde está y cómo llegar

El desconocido pueblo de Canarias que se encuentra en el interior de una cueva volcánica: dónde está y cómo llegar Es uno de los destinos más impresionantes y excepcionales del país, destacándose por su belleza y singularidad que lo hacen verdaderamente único

España es uno de los destinos más populares desde hace años. Aunque destaca por su cultura, su buen tiempo y su gastronomía, hay una cosa que hace que el país sea único. Hablamos de su geografía.

Tanto la península como los archipiélagos de Canarias y Baleares están llenos de lugares mágicos. Y es que su relieve montañoso y sus espectaculares playas han hecho que cada año millones de turistas escojan el territorio para visitarlo.

Normalmente, los que son de fuera suelen ir a ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, entre otras. Sin embargo, los españoles que ya conozcan estas grandes urbes van en busca de otros enclaves menos conocidos, pero igual de especiales.

Si formas parte de este segundo grupo, debes saber que existe un pueblo muy peculiar, pues no hay nada igual en el mundo. Se encuentra en el interior de una cueva y todo aquel que pasea por sus calles se queda fascinado. Te contamos qué localidad es, dónde está y cómo puedes llegar.

El pueblo español que se encuentra en el interior de una cueva

Porís de Candelaria es uno de los pueblos más bonitos de España. Lo que hace que sea especial es que se encuentra en el interior de una cueva volcánica. Se ubica en una zona de costa, por lo que la roca donde yacen sus cimientos está literalmente sobre el mar. Pero, ¿en qué región se encuentra?

Esta diminuto enclave está en La Palma, en Canarias. En concreto, se encuentra en Tijarafe, un municipio que pertenece a la provincia de Santa Cruz, situado al noroeste de la isla. Tan solo cuenta 2.640 habitantes, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Porís de Candelaria se ha convertido en uno de los emplazamientos predilectos de verano para los lugareños. Con el tiempo, han ido construyendo pequeños refugios para disfrutar del sol y el agua.

Asimismo, es una localidad con una gran relevancia histórica, puesto que se trata de uno de los embarcaderos típicos del norte de la isla que hasta la expansión de las carreteras formaban la columna vertebral del comercio. Cabe mencionar que es uno de los pocos sitios del litoral donde pueden fondearse embarcaciones de pesca de pequeño calado.

Cómo llegar a Porís de Candelaria

Hasta Porís de Candelaria se puede llegar en coche a través del 'camino al proís'. La entrada se encuentra junto al Kiosco el Diablo.

Una vez se ha llegado a la pista del canal, hay que continuar recto y bajar hasta los aparcamientos. A partir de aquí, hay que recorrer un sendero durante unos cinco minutos hasta el destino final. También es posible llegar en barco.