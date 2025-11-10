Suscribete a
Sin descansos ni protección: detenidos dos empresarios en Fuerteventura por incumplir derechos de trabajadores extranjeros

Los empleados recibían 50 euros al día, sin vacaciones ni bajas médicas, y únicamente cobraban si acudían a su puesto

Agente y vehículo de la Policía Nacional en foto de archivo
Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Nacional ha detenido en Fuerteventura a dos empresarios, uno del sector de la hostelería y otro de un auto taller, por un delito contra los derechos de los trabajadores al tener a tres trabajadores extranjeros con jornadas sin descansos ni protección.

