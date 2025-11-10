Sin descansos ni protección: detenidos dos empresarios en Fuerteventura por incumplir derechos de trabajadores extranjeros

La Policía Nacional ha detenido en Fuerteventura a dos empresarios, uno del sector de la hostelería y otro de un auto taller, por un delito contra los derechos de los trabajadores al tener a tres trabajadores extranjeros con jornadas sin descansos ni protección.

El desarrollo del operativo se llevó a cabo el 23 de septiembre, y contó con la colaboración de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social (ITSS) de Las Palmas, donde se realizaron dos inspecciones en las que se detectaron un total de tres trabajadores extranjeros que carecían de permiso de trabajo y de residencia en territorio nacional.

La investigación, con una duración de un mes finalizó con la detención de dos empresarios del sector de la hostelería y de un Auto Taller, como responsables de delitos contra los derechos de los trabajadores.

Los agentes pudieron comprobar que los empleados recibían 50 euros al día, sin vacaciones ni bajas médicas, y únicamente cobraban si acudían a su puesto. Además, sufrían retrasos en los pagos y no contaban con equipos de protección adecuados para su labor, incumpliendo con la normativa de riesgos laborales.

Uno de ellos incluso resultó herido durante su jornada sin recibir atención médica.

Las dirigencias fueron remitidas al juzgado correspondiente, dando por finalizada una práctica que vulneraba la legislación laboral y afectaba la seguridad de los empleados