TRÁFICO DE DROGAS

Desarticulada una red de tráfico de droga con 605 kilos de polen de hachís procedentes de Marruecos

El precio de la droga incautada en el mercado supera el millón de euros

Fardos de polen de hachís incautados en la operación
Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Nacional de Arrecife ha desarticulado una organización criminal asentada en la isla de Lanzarote y dedicada a introducir por vía marítima partidas de hachís procedentes de Marruecos. La operación culminó el pasado 14 de agosto con la detención de ocho personas y la ... intervención de 605 kilogramos de polen de hachís y 75.000 euros en efectivo.

