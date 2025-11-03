Desarticulada una red de tráfico de droga con 605 kilos de polen de hachís procedentes de Marruecos

La Policía Nacional de Arrecife ha desarticulado una organización criminal asentada en la isla de Lanzarote y dedicada a introducir por vía marítima partidas de hachís procedentes de Marruecos. La operación culminó el pasado 14 de agosto con la detención de ocho personas y la ... intervención de 605 kilogramos de polen de hachís y 75.000 euros en efectivo.

Todos los detenidos ingresaron en prisión por orden judicial.

La investigación se inició en el mes de febrero, tras una denuncia anónima recibida a través de la página web de la Policía Nacional, en la que se alertaba de que en una vivienda de la localidad de Tías se estarían dedicando a la distribución de importantes partidas de hachís destinadas a diferentes puntos del archipiélago canario.

Desde el comienzo de las pesquisas, los agentes del Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Arrecife corroboraron la información recibida, identificando a los miembros de la red, sus funciones dentro de la organización y los domicilios que frecuentaban.

Las averiguaciones permitieron determinar que la organización introducía la droga por vía marítima desde Marruecos mediante embarcaciones tipo zódiac, distribuyendo parte de la sustancia en Lanzarote y trasladando el resto a las islas de Gran Canaria y Tenerife.

Durante el dispositivo policial, los investigadores procedieron al registro de seis viviendas y un almacén situados en las localidades de Arrecife, Tías y Playa Honda. En el interior del almacén se halló un vehículo de alquiler que contenía 15 fardos con 575 kilogramos de polen de hachís, mientras que en las viviendas se localizaron otros 30 kilogramos y 75.000 euros en efectivo.

En una de las viviendas fueron arrestados los patrones de la embarcación zódiac utilizada para el traslado del estupefaciente desde Marruecos, quienes se encontraban ocultos en una vivienda ocupada en Playa Honda.

El valor de la droga incautada supera el millón de euros. Los ocho detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife, que decretó el ingreso en prisión de todos ellos.