Las denuncias por violencia machista crecen un 44,6% en Canarias

Las denuncias por violencia machista registradas en los órganos judiciales de Canarias durante el segundo trimestre de 2025 aumentaron un 44,6% en comparación con el mismo periodo de 2024. Si en la primavera pasada los juzgados de las islas habían registrado 2. ... 767 denuncias por violencia machista, en la de este año el número fue 4.001 (1.234 más).

Según datos difundidos hoy por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, según el informe del órgano de gobierno de los jueces, el número de mujeres víctimas de la violencia de género en Canarias aumentó entre abril y junio de este año en comparación con el mismo periodo de 2024. Pasó de 2.621 a 3.817, 1.196 más, un aumento porcentual del 46,6%.

De acuerdo con los datos oficiales, Canarias registró durante el segundo trimestre de este año una tasa de 33,7 mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, la más alta del Estado, 6,1 puntos por encima de la segunda, Baleares (27,6) y 14,5 puntos por encima de la me- dia nacional, 19,2 en el periodo analizado.

El informe del Observatorio ofrece más datos: de las 3.817 mujeres víctimas de violencia en Canarias en el periodo de estudio, 2.302 fueron españolas y 1.515 extranjeras. Del total, 412 de las víctimas se acogieron durante la tramitación del proceso a la dispensa a la obligación de testificar contra su presunto agresor, un 20,8% más que en el segundo trimestre del año anterior, cuando no habían confirmado las denuncias 341 mujeres.

Durante la primavera pasada, los órganos judiciales canarios que juzgaron casos de violencia de género dictaron 715 sentencias condenatorias (un 16% menos que en el segundo trimestre de 2024), 38 sentencias absolutorias (un 20,8% menos que en el año anterior), 99 autos de sobreseimiento libre (-26,1%) y 2.412 autos de sobreseimiento provisional de las actuaciones (+174,1%). El porcentaje de sentencias condenatorias fue del 95% (+0,2%) y el de terminación por sobreseimiento provisional, del 96,1% (un 10,7% más que en el año anterior).

En lo que alude a personas enjuiciadas, la primavera pasada fueron 754 las que se sentaron en el banquillo en Canarias por delitos machistas (un 16,3% menos que en el segundo trimestre de 2024), siendo condenadas el 95% (un 0,4% más que en 2024). 521 fueron ciudadanos españoles y 195 extranjeros. En cuanto a órdenes de protección, los juzgados canarios registraron este invierno 567 peticiones, un 20,1% más que en el de 2024. De ellas, los juzgados inadmitieron 10, adoptaron 408 (un 11,5% más que en 2024) y de- negaron 149 (+40,3).

En Fuerteventura se registraron 156 denuncias de delitos por violencia sobre la mujer; en Gran Canaria, 1.360; en Lanzarote, 180; en El Hierro,6; en La Gomera, 16; en La Palma 60, y enTenerife, 2.636. En la gran mayoría de los casos se denunciaron delitos de lesiones y malos tratos.

Canarias, muy por encima de la media

En datos de ámbito nacional, los órganos judiciales especializados en violencia sobre la mujer registraron durante el segundo trimestre de este año 51.897 denuncias y atendieron a un total de 47.710 víctimas, cifras que reflejan un aumento del 2,69 % y del 3,41 % respectivamente, en relación con el mismo periodo de 2024.

El «Informe trimestral sobre violencia de género», elaborado por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial para el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, muestra también que el número de órdenes de protección solicitadas y acordadas entre marzo y junio de este año se mantuvo en cifras muy similares a las de hace un año, con 12.661 solicitudes (un 0,10 % menos) y 8.571 órdenes de protección (un 0,20 % menos).

En cuanto al número de sentencias dictadas por los juzgados de violencia sobre la mujer, juzgados de lo penal y audiencias provinciales, ascendió a 16.206, de las que el 82,58 % fueron condenatorias.

Durante el segundo trimestre de 2025, los juzgados de violencia sobre la mujer de toda España recibieron un total de 51.897 denuncias, un 2,69 % más que en el mismo periodo del año anterior, en el que se registraron 50.536 denuncias. El número de mujeres víctimas de la violencia machista fue de 47.710, un 3,41 % más que hace un año, cuando se contabilizaron un total de 46.135.