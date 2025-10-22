Suscribete a
VIOLENCIA DE GÉNERO

Las denuncias por violencia machista crecen un 44,6% en Canarias

Se han registrado 1.234 casos más que en el mismo periodo de 2024

Un juzgado de Violencia contra la Mujer en Madrid en foto de archivo
Un juzgado de Violencia contra la Mujer en Madrid en foto de archivo EFE/JUAN CARLOS HIDALGO

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

Las denuncias por violencia machista registradas en los órganos judiciales de Canarias durante el segundo trimestre de 2025 aumentaron un 44,6% en comparación con el mismo periodo de 2024. Si en la primavera pasada los juzgados de las islas habían registrado 2. ... 767 denuncias por violencia machista, en la de este año el número fue 4.001 (1.234 más).

