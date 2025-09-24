Delgado planta cara a Vox sobre los menores migrantes: «No existen niños ilegales»

El operativo de asistencia en puerto ayuda al desembarco de un cayuco con 18 menores, entre ellos niños pequeños y una bebé en La Restinga (El Hierro) este lunes

Laura Bautista Ls Palmas de Gran Canaria 24/09/2025

24/09/2025

El Gobierno de Canarias ha respondido hoy con firmeza a la pregunta del Grupo Parlamentario VOX sobre los centros para menores migrantes no acompañados, rechazando expresiones que ha valorado como «deshumanizadoras«. Como ha expresado su intervención en el Pleno la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado: «No existen los niños ilegales. La ley no habla de ilegales, habla de menores migrantes no acompañados. Y nos obliga, sí, nos obliga, a tutelarlos, alimentarlos, vestirlos, ofrecerles atención sanitaria y garantizar su educación».

De esta forma, ha denunciado el «uso irresponsable» de un asunto que afecta a niños y niñas que llegan solos a las islas. «Este es un Gobierno decente; nos repugna que se intente hacer política barata con el sufrimiento de menores».

La titular del área fue tajante al rechazar lo que considera un discurso «demagógico», recordando el marco jurídico que ampara esta protección: Constitución Española (art. 39), Estatuto de Autonomía de Canarias, Convención sobre los Derechos del Niño y Ley de Extranjería. «No es una opción política: es una obligación legal y moral, y la cumplimos».

En relación con el lenguaje empleado en el debate público, la consejera señaló: «Rechazamos también frontalmente términos como 'MENAS' porque reducen a esos menores a un acrónimo frío y despectivo. Hablamos de niños y niñas, con nombre, rostro e historia. En Canarias no distinguimos entre un niño blanco y un niño negro, ni entre quien nació aquí y quien llegó en patera porque todos merecen respeto y protección», afirmó.

«Munición electoral»

La responsable autonómica también desmintió el intento de enfrentar a la ciudadanía con mensajes sobre presuntos «privilegios» para quienes llegan de fuera. «Esa narrativa es falsa, peligrosa e irresponsable. Si Vox estuviera en el Gobierno, tendría que hacer exactamente lo mismo que hacemos: proteger, alimentar, atender sanitariamente y escolarizar a estos menores, porque así lo exige la Constitución y el Derecho Internacional,» ha indicado. «La pobreza y la infancia no son munición electoral. Aquí se trabaja con leyes, con gestión y con humanidad,» añadió.

Finalmente, la consejera hizo un llamamiento a la responsabilidad institucional: «Pedimos a todas las fuerzas que abandonen la demagogia. Canarias seguirá cumpliendo la ley y defendiendo los derechos humanos. No vamos a normalizar el odio ni la xenofobia. Vamos a proteger a cada niño y niña que esté en Canarias, porque eso nos hace una sociedad mejor,» concluyó.

La pregunta registrada por VOX cuestionaba la gestión de los centros de menores y sugería un «peor trato» a la ciudadanía frente a «inmigrantes ilegales». El Gobierno recordó que tal planteamiento contradice el marco legal vigente y carece de fundamento, al tiempo que insistió en la obligación de proteger a todo menor bajo tutela pública.