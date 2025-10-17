Dragón azul: así es la criatura venenosa que ha obligado a cerrar una playa al baño en Gran Canaria

El Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria) ha cerrado la playa de Melenara por la presencia de dragones azules cerca de la orilla.

Por este motivo, según ha informado la concejalía de Playas ha colocado la bandera roja, acompañada por otra blanca con dibujo de medusas ... .

Señalan que el dragón azul, aunque tiene un tamaño muy pequeño, es capaz de causar «irritaciones graves» en la piel y dolor «intenso» si entra en contacto con los bañistas, motivo por el que se ha decidido prohibir el baño a los usuarios de la playa hasta nuevo aviso.

Asimismo recomienda no tocar a estos animales ni acercarse a la orilla hasta que sea totalmente seguro, así como atender a la señalización colocada en la playa con banderas y seguir las indicaciones de los servicios de socorrismo y salvamento ubicados en este espacio.

El más peligroso de la familia

De pequeño tamaño pero muy vistoso, el dragón azul es un animal de apenas 2 o 3 centímetros de un color llamativo azul eléctrico y gris, que aunque vive en mar abierto, puede ser arrastrado a la orilla y quedarse flotando en la superficie del agua. Tropezarse con él puede ser doloroso, ya que en sus extremidades almacena veneno y ataca en caso de sentirse amenazado.

El dragón azul, o según su nombre científico 'Glaucus atlanticus' pertenece a la familia de los gasterópodos nudribranquios y ya han aparecido en varias islas de Canarias y en la costa mediterránea. A pesar de ser tan pequeños, son la especie más peligrosa de la familia de los nudribranquios.