Dragón azul: así es la criatura venenosa que ha obligado a cerrar una playa al baño en Gran Canaria

El Dragón Azul es un pez venenoso que en caso de rozadura tiene efectos similares a los de una medusa

Imagen de un ejemplar de dragón azul capturado en la playa de Guardamar del Segura (Alicante)
Imagen de un ejemplar de dragón azul capturado en la playa de Guardamar del Segura (Alicante) UNIVERSIDAD DE MURCIA

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria) ha cerrado la playa de Melenara por la presencia de dragones azules cerca de la orilla.

Por este motivo, según ha informado la concejalía de Playas ha colocado la bandera roja, acompañada por otra blanca con dibujo de medusas ... .

