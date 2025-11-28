Suscribete a
ABC Premium

CASO VALKA

La concejala socialista Inmaculada Medina asegura que no tiene que esconderse y que está guardando «capturas de todo»

Ha asegurado que está recibiendo cosas «desagradables» basándose en una supuesta culpabilidad sin que haya recibido ni obtenido todavía el derecho a declarar

La concejala Inmaculada Medina
La concejala Inmaculada Medina EFE/Quique Curbelo

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

La concejala socialista del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Inmaculada Medina (PSOE), que ha dimitido recientemente tras ser imputada por el caso Valka ha asegurado que ella puede «mirar a la cara a todos» sin tener que esconderse.

Como ha dicho ... en el pleno municipal a los partidos de la oposición que ella puede mirarles «de frente» y que llegará el momento en el que se tengan que «retractar, bajar la cabeza y pedir perdón».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app