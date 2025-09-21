Un conato de incendio obliga al desalojo de varias viviendas en Santa Lucía (Gran Canaria)

Laura Bautista Las Palmas de Gran Canaria 21/09/2025 a las 22:03h. Compartir Copiar enlace

Facebook

X

Whatsapp

Email Esta funcionalidad es sólo para registrados Iniciar sesión

Varias viviendas cercanas a la zona del ingenio de Santa Lucía, en la isla de Gran Canaria, han tenido que ser desalojadas en la tarde de este domingo tras declararse un conato de incendio forestal en una casa artesana que se ha extendido a zona de barranco en Santa Lucía (Gran Canaria).

Se trata de un incendio afecta a unos 500 metros cuadrados cerca del ingenio de Santa Lucía. «Se ha ordenado de forma preventiva el desalojo de varias viviendas y las unidades de Medio Ambiente, Consorcio de Emergencias y Policía Local actúan en el lugar», ha informado el 112 Canarias.

Un incendio afecta a unos 500 metros cuadrados cerca del ingenio de Santa Lucía. Se ha ordenado de forma preventiva el desalojo de varias viviendas y las unidades de Medio Ambiente, Consorcio de Emergencias y Policía Local actúan en el lugar. pic.twitter.com/nqGia18Hdk — Cabildo Gran Canaria (@GranCanariaCab) September 21, 2025

Medios aéreos han realizado un primer ataque al fuego, lo que podría ser suficiente para contenerlo.

Habrá ampliación.