Compartir piso con un mayor, así funciona la propuesta canaria para combatir la crisis habitacional y la soledad no deseada

Laura Bautista Las Palmas de Gran Canaria 29/08/2025

El Gobierno de Canarias ha presentado el Programa Auchón de Cohabitabilidad Intergeneracional, una iniciativa que busca combatir la soledad no deseada en las personas mayores, al mismo tiempo que ofrece una solución habitacional a jóvenes en situación de vulnerabilidad.

«El Programa Auchón de Cohabitabilidad Intergeneracional es una iniciativa que potenciará la convivencia entre generaciones y colectivos vulnerables», dijo la consejera, Candelaria Delgado.

El proyecto, impulsado en colaboración con el Centro de la Familia, propone un modelo innovador de convivencia en el que personas mayores, con una parte de su vivienda disponible, comparten su hogar con jóvenes como por ejemplo estudiantes, extutelados o incluso familias monomarentales.

La consejera de Bienestar Social, destacó durante esta presentación que «el Programa Auchón convierte dos problemas sociales en una oportunidad compartida: Los mayores encuentran compañía, seguridad y un envejecimiento activo, y los jóvenes un espacio donde vivir y crecer con apoyo».

Como ha señalado la consejera, Candelaria Delgado, el Programa Auchón «no es un alquiler tradicional, sino una cesión de uso habitacional de carácter social y no lucrativa, con respaldo jurídico«. El acuerdo establece derechos, deberes y normas de convivencia para ambas partes, con el acompañamiento de un equipo técnico multidisciplinar formado por psicólogos, trabajadores sociales, educadores y juristas.

Por su parte, la directora general de Mayores, Verónica Meseguer, ha subrayado que «cada paso está cuidado: primero se valoran los perfiles, después se realizan entrevistas cruzadas para garantizar la afinidad, se imparten talleres de formación, y finalmente se inicia la convivencia con un periodo de prueba de un mes y un seguimiento constante».

El itinerario del programa contempla seis fases: detección y derivación de participantes, valoración de perfiles, entrevistas y vinculación, preparación para la convivencia, desarrollo supervisado y evaluación final. Además, se programan actividades comunitarias mensuales para reforzar el sentimiento de pertenencia y crear redes de apoyo intergeneracional.

Ya el Programa Auchón entra ahora en su fase de difusión pública: «Invitamos a las personas mayores que se sientan solas y dispongan de una habitación libre, así como a los jóvenes interesados, a inscribirse en el programa. Este es un proyecto innovador, humano y solidario que queremos consolidar y extender a todo el archipiélago», ha anunciado la consejera.