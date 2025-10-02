Suscribete a
CRISIS MIGRATORIA

Clavijo señala al Estado como el competente para determinar la edad de los inmigrantes que se derivan

«Nosotros no derivamos, es competencia del Gobierno de España en este caso determinar la edad, si son adultos es su competencia»

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo /GOBCAN/ARCHIVO

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha protagonizado hoy un nuevo cruce de acusaciones entre el Ejecutivo regional y central al subrayar que la competencia en determinar la edad de los inmigrantes que se derivan es del Gobierno central, así como de ... hacer cumplir la normativa vigente en materia migratoria para, una vez declarada la contingencia migratoria, derivar a los menores.

