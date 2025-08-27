Canarias activa la contingencia migratoria y avisa de que intervendrá la Fiscalía si no hay reparto de menores: «Ya no hay excusas»

Un bebé de pocos meses en su desembarque en la llegada al puerto de Puerto de Arguineguín.

Laura Bautista Las Palmas de Gran Canaria 27/08/2025

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se ha confesado «convencido» de que la Fiscalía intervendrá «de oficio» para garantizar su cumplimiento de la distribución de los menores migrantes no acompañados porque «ya no hay excusas» para iniciar el proceso.

«La Fiscalía nos ha ayudado mucho en este proceso de atención, por lo tanto, esperemos que no tengamos que llegar a eso, esperemos que el sentido común impere», ha apuntado, subrayando que se trata ahora de ser «diligentes» y acabar con «hacinamiento» de los menores.

El archipiélago ya ha solicitado la contingencia migratoria al triplicar su capacidad de acogida con la que se iniciaría el procedimiento de acuerdo al decreto aprobado. Las islas acogen a unos 5.200 menores migrantes no acompañados, siendo su capacidad de 737 plazas.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, atiende a los medios tras su reunion con el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. EFE/Ramón de la Rocha

«Hoy estamos celebrando que ya ha salido publicado el decreto en el que se ha definido un sistema nacional de acogida a niños y niñas extranjeros que han viajado en soledad, niños y niñas que viajan solos» y cuya protección e interés general ha sido «una lucha que comenzó hace más de 2 años», ha recordado.

Además de agradecer el aguante y la dedicación del tercer sector en este periodo, ha celebrado que «frente a la crispación, a la mala política, al enfrentamiento, lo que ha habido es un movimiento general para defender la dignidad de atender a unos niños y unas niñas que pueden ser nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros hermanos o nuestros sobrinos» y por eso hoy «podemos celebrar este éxito después de un amplio trabajo».

Para el presidente canario, «una vez que ya tenemos culminada toda la estructura legal, ya no hay más excusas para que la ley se cumpla y se pueda resolver este grave problema de hacinamiento que hoy sufre Canarias, pero que estamos viendo que mañana puede sufrir Baleares o pasado Andalucía». Para Clavijo, «vamos a tener que convivir con un fenómeno migratorio que es inherente a la condición del ser humano» y que hay que gestionar «con dignidad».

En esta línea ha afeado a quienes utilizan el fenómeno migratorio para «utilizarlo como una herramienta política, xenófoba, fascista, y que en muchas ocasiones tiene que ver con el lugar o el color de la piel». Como ha recordado, «hemos gestionado la llegada de ucranianos y no ha habido esta contestación por parte del populismo de derecha, insisto, xenófobo y fascista que estamos viendo». Este movimiento, ha lamentado, «juega con el dolor y el futuro de esos niños y de esas niñas de manera mezquina, simplemente por intentar arañar un puñado de votos».