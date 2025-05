Clavijo adelanta que Canarias «no se va rendir» en buscar soluciones para los menores migrantes

Laura Bautista/EP Las Palmas de Gran Canaria 31/05/2025 a las 13:30h. Compartir Copiar enlace

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado que el archipiélago «nunca se rinde» y «no lo hará» tampoco con los menores migrantes no acompañados y en la búsqueda de una solución. Las islas tienen una historia llena de «retos superados».

«Canarias nunca se rinde como no se va a rendir en la búsqueda de una solución definitiva a la situación de los niños migrantes que viajan solos», porque es el «primer hogar» de más de 5.500 menores migrantes no acompañados, que «han viajado solos, cruzando el mar en busca de una vida digna» y que «necesitan atención, protección y futuro».

H insistido en que esto «no puede ser solo tarea» del archipiélago sino que es «responsabilidad de todos», como se recoge en una nueva ley, pero apuntó que «mientras el ruido de Madrid dilata las soluciones y esos niños son utilizados como un argumento de ataque político», en Canarias estos menores «tienen a su lado a todo un pueblo que vela por su dignidad, por sus derechos y por su futuro».

#Canarias es hoy el primer hogar de más de 5.500 menores migrantes no scmpñaados. Niños y niñas que han viajado solos y que necesitan atención, protección y futuro #OrgulloDeQuienesSomos pic.twitter.com/pRCkzVgMZ9 — Fernando Clavijo (@FClavijoBatlle) May 30, 2025

Así, expuso que Canarias es una «tierra de acogida» pero también lo fue «de partida», ya que recordó que más de medio millón de canarios cruzaron el Atlántico el siglo ¡en busca de una vida mejor.

«Muchos, demasiados, no regresaron. Murieron en el intento o murieron en sus países de acogida donde construyeron nuevas vidas y nunca pudieron volver a su patria», apostilló para matizar que gracias a sus remesas «miles de familias en las islas pudieron comer, miles de niños y niñas pudieron estudiar, crecer sanamente, forjarse un futuro distinto al que estaban destinados».

A ellos, dijo, Canarias les debe lo que es, «un pueblo que no olvida, un pueblo que no discrimina, un pueblo al que le come la rabia y la impotencia por ver morir a niñas y mujeres a tres metros del muelle», que «defiende que la dignidad humana no entiende de fronteras ni de política».