SOCIEDAD

Cáritas Canarias advierte de que ya supera las familias en riesgo de exclusión habitacional atendidas en 2024

La organización atiende a 22.800 personas en la provincia de Las Palmas

Una persona sin hogar en las calles de Madrid en foto de archivo
Una persona sin hogar en las calles de Madrid en foto de archivo

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

Cáritas Diocesana de Canarias ha atendido a 1.053 personas en situación de sin hogar en la provincia de Las Palmas hasta el 30 de septiembre, lo que «supera el número de familias en riesgo de exclusión habitacional a la que ha ... dado respuesta con respecto a 2024«.

