Cáritas Canarias advierte de que ya supera las familias en riesgo de exclusión habitacional atendidas en 2024
La organización atiende a 22.800 personas en la provincia de Las Palmas
Laura Bautista
Las Palmas de Gran Canaria
Cáritas Diocesana de Canarias ha atendido a 1.053 personas en situación de sin hogar en la provincia de Las Palmas hasta el 30 de septiembre, lo que «supera el número de familias en riesgo de exclusión habitacional a la que ha ... dado respuesta con respecto a 2024«.
El sinhogarismo también repunta en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde creció un 23% en 2024 con respecto al año anterior y suma 2.838 personas, la cifra más alta en cinco años, como ha advertido Cáritas Diocesana de Tenerife en su 'V Informe sobre Exclusión Residencial Extrema en la Isla'.
Cáritas Diocesana de Canarias atendió el pasado año a 7.478 hogares, lo que supuso llegar a 22.800 personas en la provincia de Las Palmas y acuden a los comedores sociales de Cáritas más de 1.100 personas cada año para poder desayunar.
Por este motivo, Cáritas Diocesana de Canarias ha convocado, con motivo del Día de las Personas sin Hogar, una marcha para concienciar sobre la situación de desprotección social que sufren estas personas en situación de sin hogar y las dificultades de acceso a la vivienda de familias vulnerables «debido a su abuso y mercantilización» en el archipiélago.
Bajo el lema 'Sin Hogar, pero con Sueños', Cáritas Diocesana de Canarias denuncia la «extrema realidad» que viven personas en situación de calle en las islas ante la «falta de acceso a una vivienda adecuada y digna, estabilidad económica, social, familiar y laboral« a la que el »sistema no« ofrece una respuesta »adecuada«, según ha informado la organización en nota de prensa.
