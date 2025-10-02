Canarias sigue sumando turistas con 10,3 millones en ocho meses, un 4,5% más

Canarias ha alcanzado los 10,3 millones de turistas internacionales, lo que representa un incremento interanual del 4,5% hasta el mes de agosto. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), solo en agosto el archipiélago canario recibió la llegada de 1, ... 23 millones de turistas internacionales, un 6% más en comparación con el mismo mes del año pasado.

Canarias se coloca como la tercera comunidad que más turistas han acumulado en los primeros ocho meses del año, liderando Cataluña (13,8 millones y un aumento del 0,2% respecto al mismo período de 2024), Baleares (11,5 millones y un incremento del 3,3%) y Canarias (10,3 millones, un 4,5% más).

Respecto al gasto en la comparativa con otras comunidades, Canarias queda ligeramente rezagada, ya que las comunidades autónomas con mayor peso en el gasto de los turistas en agosto fueron Baleares (con el 23,9% del total), Cataluña (19,0%) y Andalucía (14,5%). El gasto de los turistas aumentó un 9,8% en tasa anual en Baleares, un 1,8% en Cataluña y un 4,1% en Andalucía.

Aún así, los turistas internacionales llegados en agosto a Canarias dejaron un gasto total de 2.230 millones de euros, un 14% más que en agosto de 2024.

El gasto medio por persona ascendió en agosto a 1.804 euros (+7,6%), con un gasto medio diario por personas de 208 euros (+4,2%). Los viajes de los turistas internacionales duran, de media, una semana.