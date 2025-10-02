Suscribete a
ABC Premium

TURISMO

Canarias sigue sumando turistas con 10,3 millones en ocho meses, un 4,5% más

Solo en agosto, el archipiélago canario recibió la llegada de 1,23 millones de turistas internacionales, un 6% más

Turistas en Playa del Inglés (Gran Canaria) en foto de archivo
Turistas en Playa del Inglés (Gran Canaria) en foto de archivo REUTERS/BORJA SUÁREZ

Laura Bautista / EP

Las Palmas de Gran Canaria

Canarias ha alcanzado los 10,3 millones de turistas internacionales, lo que representa un incremento interanual del 4,5% hasta el mes de agosto. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), solo en agosto el archipiélago canario recibió la llegada de 1, ... 23 millones de turistas internacionales, un 6% más en comparación con el mismo mes del año pasado.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app