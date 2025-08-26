Canarias exige el cumplimiento del decreto de menores migrantes y avisa: «Le puede pasar a otro territorio»

Un rescatador coge en brazos a una niña de corta edad mientras se organiza el desembarco de la Salvamar en La Restinga, El Hierro

Laura Bautista Lsa Palmas de Gran Canaria 26/08/2025

El decreto para el reparto de los menores migrantes no acompañados «viene bien» a todas las comunidades y no es solo una crisis que afecta a Canarias ya que la presión migratoria se ha incrementado ahora en Baleares «y lo mismo puede pasar con cualquier otro territorio fronterizo peninsular«. Así lo ha expresado la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, que ha valorado positivamente el decreto que fija la capacidad ordinaria de acogida aunque ya varias comunidades han adelantado que no lo cumplirán.

La consejera canaria confía en que se resuelva «sin problemas» una vez llegue la financiación, ya que «muchas» comunidades dicen que «no es suficiente para atender a los niños durante un tiempo largo sino solo durante unos determinados meses» y cuando el Tribunal Supremo se pronuncie sobre los recursos que se han interpuesto.

La consejera ha apuntado que este decreto pone «blanco sobre negro» el número de menores migrantes que hay y las plazas que tiene que tener cada comunidad autónoma «sí o sí», incluyendo los menores que puedan llegar en el futuro. En el caso de Canarias, la contingencia migratoria al sobrepasar tres veces la capacidad es clara, ya que con una capacidad ordinaria de 737 plazas, atiende a algo más de 5.000.

Canarias pudo

Si Canarias abrió centros «de la noche a la mañana» cuando llegaban 100 menores a las islas a diario, cualquier comunidad autónoma puede hacer lo mismo, abrir centros de emergencia, en línea con lo que han hecho Canarias, Ceuta o Baleares, ha apuntado.

Ha recordado que la distribución, ha apuntado, conlleva también una financiación y si no fuera suficiente ha indicado que habrá que seguir discutiendo con el Gobierno central, ya que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, defendió en el Congreso que sería «suficiente«.

«Entendemos que si no está puesto ahora, se tiene que poner a la mayor brevedad posible para seguir atendiendo a los menores», ha comentado, subrayando que las comunidades autónomas ya han planteado en la Conferencia Sectorial de Infancia y Familia que debe cubrirse hasta que el menor sea mayor de edad.