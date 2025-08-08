Canarias se enfrenta a una ola de calor histórica con máximas de más de 44 grados

Laura Bautista Las Palmas de Gran Canaria 08/08/2025

Canarias se enfrenta a una ola de calor histórica, con una situación de alerta por temperaturas máximos que por primera vez en la historia se activa en las ocho islas de forma simultánea. La directora de la Unidad de Análisis de Riesgos y Planificación Operativa del CECOES, Vicky Palma, ha advertido de que se prevén temperaturas superiores a los 40 grados, que localmente podrían superar incluso los 44, y noches tórridas de más de 30 grados.

Las islas encaran una nueva ola de calor que durará previsiblemente hasta el martes-miércoles de la semana próxima, con temperaturas que suben aún más el sábado, domingo, lunes y martes, con un incremento en todas las islas. Mañana se activará en Gran Canaria el aviso rojo por temperaturas que superarán en muchas mas zonas los 40 grados, que se extienden el domingo a todas las islas.

De forma puntal, advierte, en el interior de Lanzarote, Fuerteventura, el sur y oeste de Gran Canaria y Tenerife se vivirán máximas de 42 y 44 grados «e incluso puntualmente superiores». En Canarias, ha destacado, «no estamos acostumbrados a tantas jornadas de calor, con 3-4 días de máximas que pueden superar los 40 grados».

El domingo el calor también se sufrirá en zonas costeras del norte, que suelen en refugios para las altas temperaturas y que en esta ocasión podrían llegar a más de 35 grados al lado del mar.

Es la primera vez que se activa el PEFMA, plan de emergencias por meteorología adversa de forma simultanea en todo el archipiélago. La AEMET el aviso rojo será en Gran Canaria desde este sábado y el domingo en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, pero el resto de las islas estarán en aviso naranja. La previsión de la AEMET es de «37-40 grados, lo que se traduce en que se van a alcanzar y superar estas temperaturas y en puntos locales se pueden superar hasta los 44 grados».

El calor también se sufrirá durante la noche porque aunque «van a refrescar no a valores normales», con temperaturas mínimas el domingo y lunes que «van a ser de más de 30 grados», con descensos en la humedad en La Gomera y Gran Canaria anómala, lo que supone además un alto riesgo de incendio.

Cualquier chispa puede generar un escenario de incendio

La jefa del Servicio de Protección Civil y Atención a las Emergencias del Gobierno de Canarias, Monserrat Román, ha señalado que habrá restricciones a la movilidad en senderos forestales y recomendaciones para la población, si bien se hará de forma coordinada con Cabildos y administraciones locales.

Como ha subrayado «cualquier ignición de noche o de día puede suponer un escenario muy desfavorable para un incendio».