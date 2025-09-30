Canarias crea un Comité Científico-Técnico para erradicar la filoxera

Canarias ha constituido el Comité Científico-Técnico sobre la filoxera de la vid (Daktulosphaira vitifoliae Fitch), que será el órgano encargado de asesorar a administraciones y al sector para el control y erradicación de este organismo, así como de analizar su origen y realizar un seguimiento de la evolución del brote.

Compuesto por decenas de especialistas e investigadores de diversas administraciones públicas, centros de investigación de ámbito nacional e internacional y otros organismos, propuestos por instituciones públicas y entidades representativas del sector agrario, este órgano actuará como enlace con la comunidad científica y se encargará de promover medidas necesarias para preservar el patrimonio vitivinícola canario, evitar la dispersión de la plaga a otras zonas de la isla o a otras islas, así como estudiar y proponer acciones para impulsar el mantenimiento del sector.

Entre sus funciones figuran, asimismo, la actualización de criterios, documentos y guías en consonancia con las evidencias científicas más recientes o la resolución de dudas y discrepancias, entre otras tareas que puedan ser encomendadas con el propósito de controlar y avanzar en la eliminación de este insecto, detectado en Tenerife el pasado 30 de julio.

Se trata de un «órgano integrado por destacados profesionales en el campo de la investigación científica en viticultura, cuyos miembros han sido designados a propuesta del sector y de las administraciones implicadas para asegurarnos un asesoramiento altamente cualificado a la hora de seguir ejecutando medidas que eviten la dispersión y seguir avanzando en la eliminación de la plaga«, ha explicado el responsable del área, Narvay Quintero. Además, a través de sus encuentros y reuniones periódicas sentará las bases para la elaboración de un »Plan Estratégico de la vid en Canarias».

Expertos y profesionales

Para cumplir con estos objetivos, el Comité Científico-Técnico está compuesto por personal técnico o investigador del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, del Cabildo de Tenerife, del Departamento de Ingeniería y del Medio Rural de la Universidad de La Laguna (ULL), de los Colegios Oficiales de Ingenieros Agronómos y de Ingenieros Técnicos Agrícolas de las dos provincias canarias, del Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino (ICVV), del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del Centro Superior de Investigaciones Científicas (IPNA-CSIC), así como del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA) de Andalucía.

Asimismo este nuevo órgano asesor contará con la participación de personal investigador y experto del ámbito internacional que ha sido seleccionado y designado sobre la base de su perfil profesional. De esta forma integrarán este comité especialistas de la Universidad de Agronomía de Viena, del Instituto de Ciencias del Vino y la Viña de Burdeos, de la Universidad de California y del Centro Nacional del Vino de Australia. Asimismo, por parte del Ejecutivo regional también forman parte de este Comité, personal especializado del Servicio de Sanidad Vegetal de la Dirección General de Agricultura, de la empresa pública Gestión del Medio Rural (GMR Canarias), y del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), además de técnicos reconocidos del sector vitivinícola canario.

Por otra parte, próximamente se constituirá de forma complementaria la Comisión de Seguimiento de la filoxera, de la que formarán parte el consejero del área, Narvay Quintero, el viceconsejero del Sector Primario, Eduardo García, y el director general de Agricultura, Juan Ramón Rodríguez, así como el consejero delegado de GMR, Juan Antonio Alonso, la presidenta del ICIA, Janira Gutiérrez; y el director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), Luis Arráez Guadalupe, junto a representantes del Ministerio, de los Cabildos insulares, de la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y de las once DOP de vinos de Canarias, así como miembros de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la Cátedra de Enoturismo de la ULL y de las Organizaciones Profesionales Agrarias con representación en el Archipiélago. (ASAGA, UPA, COAG y PALCA).