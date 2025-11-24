Canarias cambiará la letra de su himno oficial para incluir a su octava isla

El Gobierno de Canarias ha emitido un informe favorable para cambiar la letra del himno oficial de la comunidad autónoma para incluir la octava isla, La Graciosa. La proposición de ley avalada por todos los grupos parlamentarios a excepción de Vox, hace justicia ... con la isla más pequeña del archipiélago, y ya se han iniciado los trámites para incluirse el escudo.

El portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, ha adelantado que el documento avalado apuesta por hacer lo propio con el escudo de Canarias para adaptar estas incongruencias al Estatuto de Autonomía de 2018.

«Canarias cuenta con ocho islas y, al final, lo que se está cerrando hoy es avalar ese pronunciamiento a que se modifique la letra del himno oficial de Canarias para recoger esta realidad».

Además, Cabello ha afirmado que se ha ponderado también la necesidad de adaptar el escudo de Canarias a esta nueva realidad y que se modifique también reconociendo esa octava isla.

«Una ponderación porque, como saben, está dentro del Estatuto de Autonomía, es una ley orgánica y por lo tanto le corresponde al Congreso de los Diputados realizar esa modificación», concluyó.

La Graciosa se "independizó" oficialmente como la octava isla habitada de las Canarias tras cinco años de campaña por iniciativa de los propios vecinos y que culminó con éxito el 26 de junio de 2018, fecha en la que el Parlamento de Canarias aprobó por unanimidad una moción que le otorgaba esta condición administrativa.

Aunque el primer Himno de Canarias del que se tiene noticia es de autor anónimo y resultó ganador de un concurso convocado en el año 1815, no fue sino tras la creación de una mesa parlamentaria, con los partidos que tenían representación en el Parlamento de Canarias, cuando resultó elegido la melodía del Arrorró de los Cantos Canarios de Teobaldo Power, con un texto de Benito Cabrera.

Por ello, a el actual Himno de Canarias es tremendamente joven, ya que aunque parte de canciones y tonos que son tradición en las islas tomó carácter oficial con la Ley 20/2003 de 28 de abril de 2003.