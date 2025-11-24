Suscribete a
Canarias cambiará la letra de su himno oficial para incluir a su octava isla

Considerada islote hasta 2018, La Graciosa se incorporará al himno e inicia trámites para sumarse al escudo

Canarias cambiará la letra de su himno oficial para incluir a su octava isla
GOBCAN

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

El Gobierno de Canarias ha emitido un informe favorable para cambiar la letra del himno oficial de la comunidad autónoma para incluir la octava isla, La Graciosa. La proposición de ley avalada por todos los grupos parlamentarios a excepción de Vox, hace justicia ... con la isla más pequeña del archipiélago, y ya se han iniciado los trámites para incluirse el escudo.

