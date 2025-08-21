Esta es la calle más exclusiva de Canarias: 6,4 millones de euros de precio medio

Laura Bautista Las Palmas de Gran Canaria 21/08/2025 a las 11:58h. Compartir Copiar enlace

Con un precio medio de 6.411.111 euros, la Avenida de la Macaronesia de Adeje (Tenerife) repite nuevamente como la calle más cara y exclusiva de Canarias. Esta vía, salpicada de chalets y viviendas de alto standing en el municipio turístico del sur de la isla sigue en cabeza en la comunidad autónoma.

Hay 36 viviendas construidas en Avenida de La Macaronesia, y la más representativa tiene, desde 600 metros cuadrados a más de 240 m2 construidas después de 2010.

A pesar de su precio no es la más cara de España. Lidera la estadística la calle que acoge toda la urbanización Coto Zagaleta, en el municipio de Benahavís en la Costa del Sol. En ella, los propietarios piden una media de 12.366.846 euros, según un estudio del portal inmobiliario Idealista.

La medalla de plata de este exclusivo ranking se lo lleva la Avenida Supermaresme, en el municipio barcelonés de Sant Andreu de Llavaneres con un precio medio de 9.063.833 euros. El tercer lugar lo ocupa el Camí des Salinar, en la localidad mallorquina de Andratx, cuyas viviendas tienen un precio medio de 8.909.375 euros. El cuarto puesto corresponde a otra calle mallorquina, la de Binicaubell en Palma, con 8.848.571 euros de media, y en el quinto volvemos a la Costa del Sol ya que se encuentra la Carretera A-397, en Benahavís, con un precio medio de 8.592.000 euros.

El estudio realizado por Idealista se completa con las calles más exclusivas de cada una de las 17 comunidades autónomas españolas. Además de las tres comunidades con calles en las 10 primeras posiciones, otras seis autonomías tienen direcciones en las que se supera de media el millón de euros: Canarias (6.471.111 euros), Comunidad de Madrid (5.458.278 euros), Comunidad Valenciana (4.960.000 euros), Galicia (1.742.786 euros), Euskadi (1.661.214 euros) y Cantabria (1.013.894 euros).

La región más económica entre las más caras es Navarra, donde su calle más cara tiene un precio medio de 302.665 euros, seguida por Castilla-La Mancha (513.500 euros) y Asturias (527.898 euros).

